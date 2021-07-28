«Там братские могилы нераспроданных животных»: зачем в России решили запретить птичьи рынки

Птичьи рынки в России должны уйти в прошлое. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЭТО УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В Госдуму внесен законопроект об ограничении продаж живности в зоомагазинах и на птичьих рынках. Документ уже получил положительный отзыв Правительства. По словам его автора, депутата Владимира Бурматова, речь идет об установлении требований к тем, кто торгует животными.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении продаж живности в зоомагазинах и на птичьих рынках Фото: Иван МАКЕЕВ

- Парадокс в том, что у нас есть требования к циркам, зоопаркам, даже приютам для безнадзорных животных, а к местам продажи этих животных никаких требований не существует, - объяснил Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда». - Если зоомагазин захочет торговать кормами, ему надо получить кучу разрешений, его будет проверять Роспотребнадзор, и если что не так, его закроют в один день. А если будет продавать кошек, собак, шиншилл или кроликов, магазин никто не трогает, потому что никаких правил нет. В итоге сидят эти бедолаги в тесных аквариумах, в которых не могут повернуться, без вентиляции, без свежего воздуха, без возможности выгула, без нормального рациона питания, без режима дня, без ветеринарной помощи, без прививок, без социального общения, вообще без всего. Это нормально? Нет! Это прямо попадает под статью «Жестокое обращение с животными», это уголовное преступление. Покупатель фактически гарантировано покупает больное животное. А на птичьих рынках и вовсе на заднем дворе есть братская могила нераспроданных животных, кому не повезло дожить до продажи.

Депутат подчеркивает: либо зоомагазины захотят создавать условия для животных, либо им будет легче отказаться от их продажи.

Магазинам проще поставить аквариум с необходимым количеством кубометров воды и регулярной кормежкой, чем торговать кошками Фото: Иван МАКЕЕВ

- Например, крупные сетевые зоомагазины говорят, что от продажи животных имеют какие-то копейки. Они будут дальше торговать кормами, аксессуарами, декоративными мышками и рыбками, потому что там минимальные требования - аквариум с необходимым количеством кубометров воды и регулярной кормежкой. Они уже заявляют, что отказались от продажи собак и кошек.

По задумке законодателя, покупать питомцев можно будет в питомниках, где их разведением занимаются профессионально: там есть возможность для выгула, оказания ветеринарной помощи, элементарно, есть солнечный свет.

Зоомагазины должны будут создать условия для животных или отказаться от их продажи. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПТИЧИЙ РЫНОК УЙДЕТ В ИНТЕРНЕТ

Зооинженер и кинолог Татьяна Блохина выступает против этой инициативы.

- Я работала в зоомагазине. Туда животные сдаются на продажу строго с ветеринарными документами. Продавец несет личную ответственность за сохранность питомцев. В штате есть ветврач, который обязательно их проверяет. Кроме того, зоомагазины страхуют животных. Если вдруг что-то происходит в течение двух недель-месяца после покупки, возмещается стоимость этого животного. Там работают энтузиасты, любящие, знающие свое дело, - говорит Блохина. - Совсем другое дело - птичьи рынки. Там, в основном, работают перекупщики. Документы на животных оформляют чуть ли не "на коленке". Чем больше легальных точек продажи мы закроем, тем больше этот рынок будет уходить в интернет, продажа будет идти через сайты объявлений и соцсети - а там вообще нет возможности ничего проконтролировать.

Животных можно будет приобретать только в сертифицированных питомниках. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПИТОМНИК "РОГА И КОПЫТА"

Владелец питомника для собак, кинолог-селекционер Серафима Севко напротив поддерживает Бурматова. считая, что покупка животных в стране должна быть исключительно в питомниках. Более того, необходимо ввести лицензирование питомников для животных, считает она.

- И в питомниках животные могут содержаться в плохих условиях. Потому что в зоомагазинах и на рынках торгуют не только частники, но и клубы типа «Рога и копыта», которые «штампуют» животных без соответствующего образования. Мы их называем разведенцы или плодильщики, - подчеркивает Севко. - Если начать с лицензирования питомников, больных, измученных животных не будет ни на рынках, ни на зоомагазинах. Любой цивилизованный питомник пройдет проверки, которые собираются установить власти.