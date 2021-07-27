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Политика27 июля 2021 16:54

Почти половина украинцев считает себя русскими. Что это значит?

Социологи во время рядового опроса получили данные, весьма неприятные для киевской власти
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Социологи во время рядового опроса получили данные, весьма неприятные для киевской власти

Социологи во время рядового опроса получили данные, весьма неприятные для киевской власти

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Опрос делала социологическая группа «Рейтинг», назывался он дежурно – «Общественно-политические настроения 23-25 июля 2021 г. Опросили 2.500 граждан Украины - по телефонам, номера выбирались случайно.

Уже первая строка социсследования, заставила задуматься. Оказывается 67% украинцев, оценивает направление движения своей страны, как «неправильное». Направление это всем известно, с самого Майдана уши прожужжали: «европейский шлях+НАТО».

Дальше шли совершенно идиотские вопросы. Типа «проголосовали бы вы за Порошенко?» (46% не стали бы голосовать за него ни при каких обстоятельствах).

Самые интересные вопросы были в конце. Цитируем дословно результаты:

«75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию — 8%. И 9% - не считают преемницей ни одну из двух стран. Для всех возрастных групп и большинства преемницей Киевской Руси является Украина».

Дальше, социологи выяснили, что «статью Путина», оказывается, читали всей Украиной. Их спросили: «согласны ли вы с Путиным, что русские и украинцы один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству?». 41% опрошенных согласились, 55% - нет. То есть, учитывая неизбежные погрешности опроса – почти поровну. И это через 30 лет активного промывания мозгов жителям Украины на предмет их самостийности. И спустя 7 лет после совсем уж агрессивного антирусского пути. Запретов на русский язык, русофобской пропаганды, убийств и арестов политиков, писателей и журналистов, выступающих за дружбу с Россией. Если бы не такое запугивание народа, результат был бы совсем иной.

Но и те ответы, что получили социологи - это яркий знак, что украинское общество расколото и готово к трансформации политического и жизненного пространства. Пройдет эта трансформация через гражданскую войну или мирно, как уход петлюровцев из Киева – неведомо. Но, линии раскола Украины вылезли в том же опросе.

На Востоке страны (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области) в единстве наших народов уверены 60% граждан. Если к этим областям Востока страны добавили бы мнение ныне отсутствующих в составе Украины Луганской и Донецкой областей, результат бы получился ошеломительный, может, и близко к 90%. Зато Западная часть Украины категорически против братства русских и украинцев – более 70% опрошенных не считают их одним народом. То есть, линия разлома понятна. Социологи не открыли ничего нового, просто лишний раз подтвердили очевидное: граждане Украины очень разные. Никакого политического компромисса нет и в помине. Одна часть страны, не самая большая, диктует остальным, как жить, на каком языке говорить, кого любить и ненавидеть. По законам истории, долго такое продолжаться не может.

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