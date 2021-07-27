Почти половина украинцев считает себя русскими. Что это значит?

Социологи во время рядового опроса получили данные, весьма неприятные для киевской власти Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Опрос делала социологическая группа «Рейтинг», назывался он дежурно – «Общественно-политические настроения 23-25 июля 2021 г. Опросили 2.500 граждан Украины - по телефонам, номера выбирались случайно.

Уже первая строка социсследования, заставила задуматься. Оказывается 67% украинцев, оценивает направление движения своей страны, как «неправильное». Направление это всем известно, с самого Майдана уши прожужжали: «европейский шлях+НАТО».

Дальше шли совершенно идиотские вопросы. Типа «проголосовали бы вы за Порошенко?» (46% не стали бы голосовать за него ни при каких обстоятельствах).

Самые интересные вопросы были в конце. Цитируем дословно результаты:

«75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию — 8%. И 9% - не считают преемницей ни одну из двух стран. Для всех возрастных групп и большинства преемницей Киевской Руси является Украина».

Дальше, социологи выяснили, что «статью Путина», оказывается, читали всей Украиной. Их спросили: «согласны ли вы с Путиным, что русские и украинцы один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству?». 41% опрошенных согласились, 55% - нет. То есть, учитывая неизбежные погрешности опроса – почти поровну. И это через 30 лет активного промывания мозгов жителям Украины на предмет их самостийности. И спустя 7 лет после совсем уж агрессивного антирусского пути. Запретов на русский язык, русофобской пропаганды, убийств и арестов политиков, писателей и журналистов, выступающих за дружбу с Россией. Если бы не такое запугивание народа, результат был бы совсем иной.

Но и те ответы, что получили социологи - это яркий знак, что украинское общество расколото и готово к трансформации политического и жизненного пространства. Пройдет эта трансформация через гражданскую войну или мирно, как уход петлюровцев из Киева – неведомо. Но, линии раскола Украины вылезли в том же опросе.

На Востоке страны (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области) в единстве наших народов уверены 60% граждан. Если к этим областям Востока страны добавили бы мнение ныне отсутствующих в составе Украины Луганской и Донецкой областей, результат бы получился ошеломительный, может, и близко к 90%. Зато Западная часть Украины категорически против братства русских и украинцев – более 70% опрошенных не считают их одним народом. То есть, линия разлома понятна. Социологи не открыли ничего нового, просто лишний раз подтвердили очевидное: граждане Украины очень разные. Никакого политического компромисса нет и в помине. Одна часть страны, не самая большая, диктует остальным, как жить, на каком языке говорить, кого любить и ненавидеть. По законам истории, долго такое продолжаться не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вячеслав Никонов: Закон Зеленского о коренных народах я прочитал на украинском. Он абсолютно безграмотный

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, глава Фонда «Русский мир» - в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская Правда» (подробнее)