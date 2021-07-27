Киев перекрыли — Этот Крестный ход стал настоящим подвигом среди беснующихся властей и националистов

Каноническая Украинская Православная Церковь провела Крестный ход в честь 1033-летия крещения Руси. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Провела этот Крестный ход каноническая Украинская Православная Церковь - самоуправляемая, но неотъемлемая часть Московского Патриархата. Возглавил торжественную службу на Владимирской горке, в историческом центре Киева, ее предстоятель митрополит Онуфрий.

В этом году Крестных ход стал событием всеславянского масштаба, и был посвящён идее верности Святому Православию. На Киев потянулись колонны из крупнейших православных монастырей страны - Святогорской и Почаевской лавр. Верующие прошли от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами - Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Паломники не испугались ни возможных провокаций со стороны радикалов и раскольников, ни организационных сложностей со стороны чиновников.

Крестный ход прошел от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры. Фото: Анна Марченко/ТАСС

По словам управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, крестный ход в условиях церковного раскола на Украине - особенно трудная задача, "поскольку церковный раскол взошел урожаем вражды, конфликтов и различных планов по уничтожению канонического православия".

Введенные ограничения из-за пандемии также усложнили организацию мероприятия. Верующим перед отъездом из Епархий была измерена температура и выданы медицинские маски. Из-за массовости мероприятия также пришлось перекрыть движение по части улиц в центре Киева. Общественный порядок по маршруту следования шествия охраняли десятки полицейских и бойцов нацгвардии, а также стояли машины скорой помощи.

День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской Православной Церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти святого князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине, где сейчас действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. В ней 110 епископов, 12 456 священнослужителей, 4 548 монахов, 255 монастырей. Однако в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви по сговору экс-президента Петра Порошенко и Стамбульского «Вселенского патриарха» была создана «политическая» Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усугубило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы стали систематическими.

Участники крестного хода по случаю 1033-летия крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира. Фото: Анна Марченко/ТАСС

По словам присутствующего в колонне депутата Верховной рады Украины, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь», Юрия Бойко, ситуация в украинском православии остается сложная, раскол не прекращен: «продолжаются жуткие явления, как и при предыдущем президенте, когда отбирают силой храмы. Это недопустимо.» Бойко также поздравил верующих с праздником Крещения Руси и подчеркнул, что в этот день православные молятся, «чтобы в стране наступил мир, благоденствие, порядок и стабильность».

Не нужно только забывать, что Украинская православная церковь в последние годы гонима «майданной властью». Не стесняясь, первые лица государства называли ее публично «церковью агрессора» и «москальской церковью». За последние годы УПЦ пережила потерю 500 приходов – их отжимали силой, со стрельбой и арматурой. Общины лишали церквей и с помощью административного ресурса государства Украина. Были и предатели - они не выдержали гонений и добровольно ушли к «раскольнику-Филарету» и этот факт только подчеркивает накал страстей в религиозной жизни Украины. И чистой веры собравшихся на этот Крестный ход: внутренне, люди были готовы претерпеть любые издевательства ради своей веры. И обещанный запрет Крестного хода и нападки националистов-западенцев, притравленных властями. Если об этих деталях задумываться, киевский Крестный ход получает совсем другой смысл и возвращает нас к истокам христианства, времени мученичества и гонений.