России пора перестать выпрашивать у Японии мирный договор Фото: Shutterstock

Я когда слышу очередные рассуждения российских чиновников, про необходимость заключения мирного договора с Японией, про новые предложения по совместному освоению Курильских островов, о поиске взаимоприемлемого решения вопроса «северных территорий», у меня возникает чудовищное ощущение, будто я снова оказался в 1992 или 1994 году.

Там, где «берите суверенитета сколько хотите», где у национальных автономий появилсиь свои конституции и гербы, где политики и общественные деятели открыто обсуждали «справедливость» возвращения Карелии — Финляндии, а Калининграда — Германии.

Хочется спросить — а зачем нам сегодня этот пресловутый мирный договор с Японией? Чего наше начальство носится с ним как с любимой игрушкой четвёртое десятилетие и никак не может успокоиться? Что этот договор должен изменить в нашей жизни и жизни граждан России, проживающих на Дальнем Востоке?

С Японией у нас официально закончилась война в 1956 году (тоже вопрос, зачем Хрущев подписал Московскую декларацию, ну да ладно), установлены дипломатические отношения, японские компании инвестируют своих деньги во все проекты на территории РФ, которые им кажутся интересными, у нас приличный межгосударственный товарооборот. Что это за комплекс неполноценности перед Страной Восходящего Солнца?

На Курильских островах сегодня живет всего 20 тысяч человек. Российское государство может просто тупо доплачивать им по 50 тысяч рублей в месяц и освободить от всех коммунальных платежей, просто за то, что они оттуда не уехали. И это простое решение станет самым большим вкладом в укрепление российского суверенитета над этими территориями и умерит энтузиазм японских требований больше, чем любые заявления МИДа.

Вместо того, чтобы издеваться над людьми, предлагая им пресловутый «дальневосточный гектар», российские чиновники, олигархи, члены правления государственных и частных компаний «осваивающие» богатства Сибири и Дальнего Востока, могли бы продать на аукционах свои личные гектары на Рублево-Успенском шоссе и вырученные десятки миллиардов рублей выдавать в виде «подъемных» переселенцам из нищих Тверской, Смоленской или Костромской областей.

100-150 лет назад люди не ехали, а бежали в Сибирь от банальной нищеты. Государство, будь то Российская Империя или позже СССР - помогало им, понимая, что по-другому заселить и освоить Дальний Восток — невозможно.

Что-то сегодня изменилось? В исторической России стало меньше нищеты? Чем-то другим кроме «длинного рубля», экономических свобод можно заманить людей на фронтир, уговорить переехать со Среднерусской равнины на берег Тихого океана?

Вместо того, чтобы высасывать все человеческие и финансовые ресурсы в Московский регион, Санкт-Петербург и немного в Краснодарский край, людям нужно дать реальную альтернативу в виде переезда на русский Дальнего Восток.

Переехал на Сахалин или во Владивосток? Вот тебе 2-3 миллионов рублей на обзаведение, вот тебе готовая квартира или дом в ипотеку на 30 лет под нулевую ставку; вот - готовая школа, больница и детский сад.

Отменить к чертям все налоги, включая НДФЛ! Каждый предприниматель, который создает рабочие места в Приморье или Хабаровском крае — герой. Пусть зарабатывает сколько сможет, а государства — построит всю необходимую инфраструктуру. Как это делали и делают китайцы.

На Сахалине РЖД до сих пор использует железную дорогу построенную японцами после войны 1905 года. Реконструировали ее только к 80-м годам прошлого века.

Вот как осваиваются территории. Вот как бесплодная земля перестает быть колонией и превращается в Россию. Собственно так действовал и СССР, когда строил в тайге новые города, электростанции и новые предприятия.

В 1945 году Сталин, когда говорил о победе Советского Союза над Японией, то вел отсчет начала русской-японской войны с 1904 года. Кажется, и японцы не считают войну до сих законченной, а в 1991 года у них появились все основания рассчитывать на пересмотр итогов и временного «перемирия», которым для них стали итоги Второй мировой войны.

России пора бы уже перестать выпрашивать у Японии мирный договор. Можно еще на Итурупе разместить «Искандеры». Японцы, как народ культурный, очень оценили бы всю театральность и драматизм этого жеста.

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