МИД Китая о Курилах: мы уважаем итоги Второй мировой войны

МИД Китая о Курильских островах: мы уважаем итоги Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь считает, что спор о Курильских островах является вопросом отношений между Россией и Японией.

- Вместе с тем, китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма, — сказал Лицзянь на брифинге.

Напомним, 26 июля первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протеста российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Мишустин как премьер посещает те российские регионы, которые считает нужным. Также он считает, что точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор. Песков добавил, что Москва надеется на продолжение сотрудничества со стороны Японии и готова развивать "добрые отношения" с соседом.