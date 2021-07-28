Россиянин обыкновенный: живет в двушке, ругает дороги, не курит и пьет умеренно

Статистики "нарисовали" портрет типичного россиянина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какой он, среднестатистический россиянин? В каких условиях живет, сколько квадратных метров жилплощади занимает, где оставляет на ночь свою машину, есть ли у него газ, туалет, интернет? Где он проводит отпуск, ходит ли в театр, пьет ли алкоголь, а если пьет, то как часто? Этими вопросами регулярно, прямо-таки по графику задается Росстат и каждые два года проводит глобальное исследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения». Глобальное - во всех смыслах: в исследовании принимают участие около 100 тысяч семей из всех уголков страны.

Недавно Росстат подвел итоги и опубликовал результаты исследования, которое проводилось в конце прошлого года. В нем расписаны условия жизни и особенности россиянина уже не обычного, а пандемического, почти год прожившего в новой реальности. Поэтому особенно интересно узнать, что он... вернее, мы с вами из себя представляем - в усредненном варианте.

Из последнего исследования мы выбрали не только самую общую информацию, но и наиболее неожиданные данные. Вот вы, например, знали, что 7% населения России все еще обогревают жилье при помощи печки? А Росстат знает. Он вообще все знает, этот Росстат.

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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