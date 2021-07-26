Центробанк резко поднял ставку: что будет с ипотекой и ценами на жилье

Вслед за повышением ставки ЦБ вырастут и ипотечные проценты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ставка Центробанка выросла сразу с 5,5% до 6,5% годовых. У многих, кто еще только собирался ввязаться в решение своего квартирного вопроса, в связи с этим возник вопрос: а что ж теперь будет с ипотекой?

- Конечно, ставки по ипотеке волей-неволей вырастут. Равно как можно ожидать и роста ставок по депозитам. Но я не думаю, что надо ждать резкого подорожания ипотеки прямо в ближайшие дни. Скорее, процесс будет плавным. Если не случится каких-то еще серьезных проблем — с нефтью, неких внешнеэкономических — то заметным образом решение ЦБ на ипотеке скажется только осенью, причем не в самые первые дни сентября, - прогнозирует заведующий кафедры ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов.

По словам эксперта, процессы сгладит, во-первых, сезон отпусков — в том числе и у руководящих сотрудников банков, которые принимают решения об изменении условий ипотечных программ. А во-вторых, льготную ипотеку пока никто не отменял. У программы на новостройки ухудшились условия (7% годовых вместо 6,5% и максимальный размер кредита — до 3 миллионов рублей), но она по-прежнему будет оттягивать часть спроса. Так же как семейная, сельская и прочие льготные ипотечные программы с более низкими ставками.

По мнению других аналитиков, ставки, которые не льготные, могут вырасти в течение двух-трех месяцев.

- На спросе на жилье это скажется двояко, - считает Цыганов. - Часть людей будет стараться успеть взять ипотеку по ставкам, которые пока есть сегодня. Мы видели аналогичные всплеск спроса в июне, перед окончанием льготной ипотечной программы на новостройки на старых условиях. Часть же начнет выжидать — что будет, когда все устаканится, не упадут ли цены на жилье.

По мнению некоторых аналитиков, нельготные ставки по ипотеке могут вырасти в течение двух-трех месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Застройщики прогнозами на этот счет пока не очень радуют.

- У девелоперов возможностей по снижению цен не так много ввиду галопирующего роста цен на строительные материалы, - сообщил «КП» генеральный директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев.

- Для поддержания спроса застройщики, вероятно, будут запускать совместные программы с банками, - предполагает директор по маркетингу группы компаний «Абсолют Строй Сервис» Никита Пальянов. - Предлагать покупателям компенсировать часть процента по ипотечному кредиту, а также вводить программы рассрочки и предлагать их тем, кого не устраивают условия по ипотеке.

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