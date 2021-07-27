В Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда

В работе форума примут участие ведущие отечественные эксперты и специалисты международного уровня

С 6 по 9 сентября в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи пройдет VI Всероссийская неделя охраны труда. Соответствующее решение было принято на заседании Организационного комитета, который возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В состав Оргкомитета вошли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, советник президента РФ Антон Кобяков, представители Министерства спорта, Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Федерального агентства по делам молодежи, Фонда социального страхования и других ведомств. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – Фонд Росконгресс.

- Долгое время в обществе было принято считать, что охрана труда – это забота больших предприятий, где работают тысячи сотрудников, и что эти вопросы редко выходят за пределы соблюдения правил безопасности на производстве. Но за последние два года появилось большое количество вопросов которые необходимо обсуждать всем вместе, включая организацию работы в условиях новых вызовов и с применением новых технологий на производстве. Сохранение здоровья на рабочем месте - это важнейшая задача, которая касается каждого из нас. Чтобы обсудить этот вопрос во всех его аспектах, в Сочи соберутся ведущие отечественные эксперты в области охраны труда и специалисты международного уровня, – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

За 4 дня работы Всероссийской недели охраны труда состоится более 150 мероприятий, в том числе круглые столы, панельные дискуссии и семинары, участие в которых примут порядка 3600 участников.

Среди тем, которые будут обсуждаться, – производство в условиях новых вызовов, государственное управление охраной труда, цифровизация в охране труда и медицина труда. Отраслевые совещания с привлечением иностранных спикеров проведут крупные российские компании и отраслевые ведомства. Более 100 компаний примут участие в выставке, среди тематических разделов которой – системы управления охраной труда, IT в области охраны труда, Безопасность в ТЭК и другие.