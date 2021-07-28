"Санаторий, в котором хорошо убивать": Усадьбу Узкое захватили фальшивые потомки Трубецких

Новая культурная дирекция усадьбы "Узкое" вошла в конфликт с градозащитниками и историками. Фото: Евгения КОРОБКОВА

"Друзья, я вчера побывала на одной из худших экскурсий в своей жизни!" "Не покидало ощущение фальшака и подлога". "О, забытый советский стайл! Или просто жлобский? Даже не думала, что в Москве такое еще осталось!" "Я думала, что вот эта тема, когда всякие предприимчивые люди выдают себя за потомков великих дворянских, княжеских фамилий, давно осталась где-то в конце 90-х. Но нет". Такие отзывы пишут в соцсетях посетители экскурсии по многострадальной усадьбе Узкое, разлагающейся "на плесень и липовый мед".

Периодически и мы пишем про эту усадьбу, в которой, несмотря на ветхоаварийное состояние, функционирует санаторий Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР).

"В этом санатории хорошо убивать", - говорил про Узкое Нагибин, имея в виду здешние знаменитые ковры, гасящие звуки шагов. Тьфу-тьфу-тьфу, пока здесь никого не убили, а вот сама усадьба - умирает мучительной смертью.

Подобные отзывы пишут в соцсетях посетители экскурсии по многострадальной усадьбе Узкое.

У Узкого три серьезные беды. Во-первых, здание разваливается на глазах, но при этом продолжает работать санаторием.

Во-вторых, вы сейчас упадете, в хлипкой постройке хранятся подлинники Айвазовского, Бакста, Шишкина, а также шедевры потсдамской коллекции, экспроприированные в годы войны! Причем, по весне из прохудившейся крыши льет вода и заливает работы учеников Рубенса, а никому дела нет.

Ну и, в-третьих, новая культурная дирекция вошла в конфликт с градозащитниками и историками.

Градозащитники вечно жалуются на культурную дирекцию "Узкого" и не устают выставлять в фейсбуке их факапы и просчеты. Поскольку незадачливая дирекция вечно подставляется, то ее уже становится жалко.

Какую бы инициативу по зарабатыванию денег дирекция ни придумала, все оборачивается скандалом.

В прошлом году, например, анонсировали, что воссоздали мемориальный номер, в котором жил Борис Пастернак в 1957 году. За пять тысяч рублей в сутки я этот номер сняла. Выяснила, что Пастернак в нем никогда не жил.

ВСЕ - В САД. НО ЗА ДЕНЬГИ

В этом году скандал разгорелся по поводу экскурсий по "Узкому". В мае на территорию парка запретили ходить простым смертным. Теперь прогуляться по территории можно только за деньги.

- Нет, ну ты представляешь? - возмущался историк Михаил Коробко. - Эта территория собственностью санатория не является... это часть Битцевского леса, там люди всегда гуляли...

Страдания историка можно понять, он долгое время занимался изучением усадьбы и даже написал единственную на сегодняшний день книгу об Узком. Но поскольку специалистам показали на дверь и культдирекция теперь водит экскурсии сама, то историки озлобились и встали на тропу войны.

Какая крыша у усадебной постройки провалилась, какое дерево незаконно срубили и какую грушу посадили в историческом саду - все заботливо собирается, выкладывается в фейсбук и сопровождается ядовитыми комментариями.

Эта аллея носит название "Пастернаковская", но погулять здесь, как гулял Нобелевский лауреат, не получится. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Встреча экскурсионной группы, рассчитывающей погулять по "Узкому", была запланирована у старинного храма Казанской Божией матери. По легенде, забравшись на самую верхотуру, Наполеон созерцал свою отступающую армию и рвал на себе шерсть.

Экскурсанты - старушки, старички и несколько людей неопределенно-молодого возраста обсуждали этапы вакцинирования и с подозрением косились на новоприбывших участников без масок.

Пышноволосая дама с бумажкой в руках представилась аж тремя фамилиями:

- Наталья Ехина. Иногда выступаю как Мелихан-Трубецкая.

Женщина посмотрела на собравшихся многозначительно.

Падать ниц было лениво и жарко. Лобызать кончик туфли не хотелось. Поэтому я просто сказала "угу" и углубилась в созерцание телефонных недр.

Несмотря на ошарпэ-стайл, главный дом и по сей день выглядит впечатляюще. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ЭЛИТНЫЙ ПАНСИОНАТ

Усадьба Узкое, одно из красивейших мест Москвы, расположена близ метро «Ясенево». Кому только не принадлежали эти земли. Жила тут, например, старая сплетница княгиня Марья Алексевна, чьих пересудов страшно боялись герои грибоедовского "Горя от ума".

Последними же владельцами была семья Трубецких, чей род обессмертил скульптор Паоло Трубецкой.

С приходом советской власти в деревянном особняке устроили элитный пансионат для ученых и писателей. И по сей день здесь продолжают отдыхать настоящие и бывшие сотрудники Академии наук, приехавшие по социальным путевкам.

"Дети Трубецкие", одна из самых известных работ скульптора Паоло Трубецкого, созданная в 1900 году.

На фотографии запечатлены князья Владимир и Николай.

- Мед не хотите? Хороший мед, тамбовский. Никакой химии, - опросил всех входящих охранник, попутно наводя каждому на запястье пистолет-термометр.

С некоторых пор здесь стали все коммерциализировать все, что можно, поэтому даже охранники уловили тренд.

- Понятно, что федеральный санаторий не очень-то может приторговывать экскурсиями и мемориальными номерами, - рассказал бывший сотрудник "Узкого" историк Александр Спивак. - Поэтому услуги продаются полулегально, не на самом сайте санатория, а на сайте некоего Андрея Трубецкого.

Официально Андрей Трубецкой не работает в санатории. Он муж заместителя директора по культурно-просветительской работе Натальи Ехиной. Однако мужчина называет себя "другом усадьбы" и предлагает на своем сайте экскурсии по "Узкому", "мемориальный номер" Пастернака и даже кофе "Паоло Трубецкой", который тоже каким-то боком приплели к усадьбе.

ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

История с Трубецкими - это еще один прокол культурной дирекции. Одно время Ехина и ее муж Андрей довольно громко и неосторожно заявляли, что они - потомки княжеского рода Трубецких, последних владельцев усадьбы. Свое "родство" они тоже пытались капитализировать: например, в конце экскурсии по усадьбе продавали "элитный кофе от потомка семьи, Андрея Трубецкого".

Не знаю, кто прельстился на "уникальную возможность" и много ли они продали, но в СМИ "потомков" быстро высмеяли. В одном журнале их назвали "Детьми лейтенанта Шмидта", а история с "родством" не без помощи историков и доброжелателей дошла до реальных князей Трубецких, проживающих за границей. Они возмутились и написали жалобу президенту РАН Александру Сергееву. "Кто этот господин Иванкив, который представляет себя Трубецким? Кто эта Ехина (Трубецкая-Мелихан)? Никто не может нам вразумительно ответить. Каким образом удалось им захватить всё хозяйство в Узком?"

Так заместитель директора по культуре "Узкого" Наталья Ехина с Андреем Иванкивом выступают в городе Трубчевске. Фото: trubech.ru

"Ворота с полукруглой аркой. Холмы, луга, леса, овсы. В ограде - мрак и холод парка, И дом невиданной красы», - писал Пастернак про "Узкое". За древностию лет "дом невиданной красы" выглядит как ветхая избушка двух поросят. Кажется, чихни посильнее - и привет.

- Ну а что ты хотела, он с 1917 года не ремонтировался! - с гордостью сказал продавец меда, приметив мой удивленный взгляд.

Вместе с экскурсионной группой мы идем по большому запущенному саду.

- ...А у нас тут так хорошо, что ходит куничка! - информирует Наталья Ехина (она же Мелихан-Трубецкая) и призывает поднять голову, чтобы посмотреть на гирлянду, запутавшуюся в елке с довоенных времен. Пока мы разглядываем гирлянду, нам между делом сообщают, что в усадьбе "за небольшие деньги" можно снять мемориальный номер Бориса Пастернака.

Знаменитые "Небесные ворота" усадьбы. Сразу за ними рельеф сильно понижается, поэтому при выезде из "Узкого" по аллее было видно небо, а солнце на закате красиво "стекало" внутри ворот. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Экскурсовод подводит к вросшему в землю кирпичному сооружению. "Это наш знаменитый ледник".

Собравшимся наскоро пересказывает начало повестушки Кира Булычева "Заповедник для академиков" про то, как в леднике нашли труп бывшего хозяина усадьбы Трубецкого. Он спрятал здесь свои сокровища, вернулся за ними уже после прихода советской власти и был убит собственным слугой. У ледника между делом снова сообщается про номер Пастернака, который можно снять.

Загадочный ледник был запечатлен художником Мартиросом Сарьяном в 1952 году. По легенде сюда спрятал сокровища потомок Трубецких, а потом вернулся за ними и был убит бывшим слугой. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Следующий пункт осмотра - заросший пруд и начало липовой аллеи, которую называют "Пастернаковской". В ней никого не убили, просто любил ходить Пастернак. В этом месте сам бог велел напомнить, что в усадьбе можно снять "пастернаковский номер".

Кунички никакой не видно, зато на меня пикирует жабка и начинает душить мускулистыми лапками. Экскурсия стоит 1200 рублей, хотя в прошлом году стоила 750 рублей, меж тем, информация не то чтобы уж сильно увлекательная.

Нет, не ужас-ужас, как пишут в отзывах, просто не особо профессиональная. Обычное месиво из всего подряд, собранное из открытых источников и выданных за собственные изыскания культурной дирекции.

"Мы открыли", "мы нашли" то и дело звучало из уст Натальи Ехиной, хотя "найденное" и "открытое" было почерпнуто из работ ученых, ранее трудившихся в усадьбе.

Забегая вперед, расскажу: когда мы оказались внутри бильярдной, где умер "мыслитель Соловьев", гид выдала как достижение культурной дирекции атрибуцию портрета Луначарского.

- Всегда считалось, что вот это - портрет Луначарского. А мы выяснили, что это потрет Ивана Толстого, - на голубом глазу сообщила Наталья.

При этом давно известно, что портрет "атрибутировал" еще в 1993 году кинорежиссер и собиратель искусства Соломон Шустер, о чем была написана не одна статья.

Ни одно дерево в усадьбе нельзя срубить без порубочного талона. Но из упавших стволов местный умелец-сантехник мастерит скамейки... Фото: Евгения КОРОБКОВА

...и загадочных существ. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ВОПРОС, КОНЕЧНО, РИТОРИЧЕСКИЙ

- Скажите, пожалуйста, а усадьбу когда-нибудь отреставрируют? - наконец не выдерживает одна бабушка.

Наталья смотрит так укоризненно, словно у нее спросили что-то адски неприличное.

- Как вы знаете, реставрацию у нас делают так, что ничего не остается от усадебного духа, - наконец сообщает она. - А в нашей усадьбе все подлинное и сохранилось со времен Трубецких. Поэтому у вас есть уникальная возможность почувствовать дух времени и энергетику этого места. А она совершенно потрясающая.

Фасады усадьбы выглядят так, словно в неё попала атомная бомба. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Возможность оценить потрясающую атмосферу и энергетику тут же предоставляется. Ветхую деревянную дверь, помнящую настоящих Трубецких, открывают, и нас проводят внутрь.

Из длинного коридора, устланного красными коврами, сладковато тянет плесенью, столетним человеком и рыбным супом. Потолки в желтых разводах, кое-где торчит проводка.

ПЕЩЕРА АЛИ-БАБЫ

Нам предлагают пройти в большие обшарпанные двери гостиной, "где снимали "Барышню-крестьянку" с Лановым". У входа в гостиную вырастает лысоватый дяденька со списком. Это и есть "попечитель усадьбы" Андрей Трубецкой. Прошлой зимой мы встречались с ним, когда я покупала "номер Пастернака".

Дяденька придирчиво осматривает каждого входящего. Останавливает взгляд на мне, но, к счастью, не узнает.

- Фамилия? А у подруги какая? А вы с чаепитием или без чаепития покупали билет?

Я брала билет "с чаепитием". Попечитель открывает двери и все ахают.

"Как правило, впечатления тех, кто впервые входит в господский дом усадьбы Узкое, ошеломительные: великолепные картины XVII–XX вв., которыми мог бы гордиться любой столичный музей, соответствующая им мебель, часы, жирандоли, каминные экраны с вышивкой ручной работы", - писал об этом месте историк Михаил Коробко.

Так и есть.

Хлипкий дом - настоящая пещера Али-бабы. Здесь сохранились остатки коллекции самих Трубецких, здесь висят картины, экспроприированные из Потсдама, сюда в 1948 году попала коллекция академика Николая Морозова с подлинниками Бакста, Айвазовского, Рериха и Грабаря...

Правду говорят, впечатления тех, кто впервые входит в господский дом усадьбы Узкое - ошеломительные. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Фото: Евгения КОРОБКОВА

БАЛЯНИЦКИЙ-БИРУЛЯ С ДЫРОЙ

Богатств в Узком столько, что можно тырить-не перетырить. Что, в общем-то и делается. Как писал академик Челышев, воровство началось в девяностые, когда здание санатория стали осваивать криминальные элементы.

Отсюда тащили Бакста, Шишкина, Айвазовского. Последняя кража, вроде бы, произошла в 1995 году, но крали ли потом - доподлинно никто не знает.

Как объяснил Михаил Коробко, из-за того, что здание не является музеем, шедевры просто передавались с баланса на баланс, к тому же не были каталогизированы и описаны должным образом.

В свою очередь коллекционер Соломон Шустер, побывавший здесь, отмечал, что оценить потери трудно, потому что части коллекции рассредоточены по разным помещениям: «...в гостиных, многочисленных переходах, врачебных кабинетах и спальных комнатах. Зайдешь в небольшую палату в центральном корпусе, а там превосходная акварель Нестерова, зайдешь к Валентине Николаевне в массажный кабинет, а там “Лесной ручей” Юрия Репина».

Из-за состояния здания, дышащего на ладан, то, что не украдено - то попорчено. В прошлом году, когда я жила здесь в "номере Пастернака", в одном из коридоров увидела полотно известного художника Бялыницкого-Бирули из коллекции Морозова. На холсте, в том месте, где нарисовано небо, зияла огромная дыра, но, чтобы дефект не так бросался в глаза, чьи-то заботливые лапки закрасили стену за дыркой в синий цвет.

На полотне известного художника Бялыницкого-Бирули солидная дыра в холсте. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тогда же неравнодушная сотрудница библиотеки рассказывала, что по весне здесь так льет с крыши, как будто крыши совсем нет. Заливает шедевры потсдамской коллекции. В этом году библиотекаршу уже уволили за лишние разговоры. Но внешний вид работ говорит сам за себя. Красочный слой на многих картинах потрескался и вздут. На одном полотне красуется убитая муха.

"Жемчужина потсдамской коллекции" "Давид и Авигея", принадлежащая кисти одного из лучших рубенсовских учеников Абрахама ван Дипенбека (1596-1675) пошла пузырями. Фото: Евгения КОРОБКОВА

И СНОВА НОМЕР ПАСТЕРНАКА

По сути, если говорить об усадьбе - то нужно трубить об этом и спасать то, что имеется. Сам вице-президент РАН Николай Макаров в этом году вписался в судьбу Узкого, выступив в Госдуме с предложением музеефикации.

Но организаторы экскурсий уверены, что все идет по плану.

- Все, что можно, делается, - успокаивает собравшихся гид.

Экскурсантов усаживают на стульчики и заряжают полуторачасовую лекцию про то, кто и как отдыхал в "Узком". Причем, во время лекции ведущая решает показать все свои умения сразу, поэтому одну за другой ставит фонограммы с песнями собственного исполнения на собственную музыку.

Если не считать того, что экскурсия, лекция и самодеятельность - разные форматы, которые плохо смешиваются между собой, в ходе монолога звучат некие довольно интересные сведения об "Узком". Впрочем, из-за вольного обращения с источниками трудно понять их ценность: нам действительно выдают эксклюзивную информацию, почерпнутую "за год сидения в архиве" или опять приписали себе чужие заслуги.

Послушать лекцию совершенно бесплатно можно здесь.

Некоторые старушки, не рассчитанные на такие изнурительные испытания, тут же засыпают чуть ли не головами прислонясь к "постдамским шедеврам".

На картине "Музицирующее общество" голландского живописца Якоба Экхаута (XIX века) убили муху. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но зато атмосферно. И не поспоришь.

В перерывах между пением романсов под фонограмму нам снова рекламируют возможность приобрести мемориальный номер Пастернака и анонсируют великую радость: скоро здесь появится еще и мемориальный номер Маршака, который готовят "в тесном сотрудничестве с родственниками Самуила Яковлевича".

Эту картину, не удостоенной этикетажа, видимо, посетители расстреливали из пневматического пистолета. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Пейзаж неизвестного европейского художника 19 века явно закапали жиром и засидели мухами. Фото: Евгения КОРОБКОВА

А в эту несчастную девушку, видимо, заворачивали рыбу. Фото: Евгения КОРОБКОВА

БУЛОЧКИ И КОФЕ ПО СПИСКАМ

Завершающая часть трехчасового действа - "чаепитие". Материализуется Андрей Трубецкой с трубным воем "вы сдавали деньги или нет". Сдававших проводят в столовую, завешанную изображениями горных пейзажей и снеди. Над антикварным столом в центре зала, где в прошлом году кормили меня, обвалился потолок.

Угощения в Узком, славившемся своей хлебосольностью, совсем не княжеские. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Если судить по суете, которую производит Трубецкой, можно предположить, что угощать будут по-княжески. Тем более, что и во время лекции то и дело намекают, как здорово кормили в санатории, и что в 1926 году в меню значились и осетрина, и телятина, и французские пирожные пети-шу. Однако губу приходится закатать: "потомки" не очень щедры. "Сдавшим деньги" предлагают ложечку дешевого растворимого кофе и по две маленькие булочки на тарелочку.

Трубецкой лично следит за тем, чтобы экскурсанты не перехватили лишнюю сдобу.

- Покупайте еще, дома чай попьете, - предлагает "друг усадьбы".

В отзывах я читала, что в финале предлагают купить еще и пачку кофе. Но в моем случае обошлось. Может, кофе закончился, или потомок узнал, наконец, во мне журналиста и постеснялся. Ограничились тем, что каждому из участников дают красную визитку "Paolo Troubetzkoy coffe" с адресом сайта, где можно приобрести зерна и сопутствующие услуги.

Над мемориальным столом обвалился потолок. Фото: Евгения КОРОБКОВА

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В целом, ощущения так себе. Не по-княжески, конечно, и даже не по-советски. Но все-таки, положа руку на сердце, наплевать на экскурсию и на то, какая настоящая фамилия Андрея Трубецкого.

Что действительно важно - так это понять судьбу гибнущей усадьбы с ее шедеврами. Здесь бы историкам и градозащитникам перестать видеть в культурной дирекции главное зло и вместо того чтобы науськивать на Ехину с Трубецким журналистов - поднять более важные вопросы. Хороши лже-трубецкие или нет, но их попытки заработать деньги на разваливающемся Узком обнажили проблемы, которые до этого были скрыты. Теперь же многие попали внутрь главного здания и увидели, что там творится, в каком состоянии шедевры и на что похож Главный особняк...

У градозащитников и историков свои наполеоновские планы. Почему-то считается, что главное - изгнать отсюда зло в лице Трубецких и санатория, а потом - можно пировать на просторе. В Узком будет создан исторический парк, музейная экспозиция, а само место превратится в музейный центр по типу "Царицыно".

Хорошо, если так. А более вероятно - что по-другому: как только из особняка выселят санаторий, здание за считанные годы превратится в труху. Сколько тому примеров. Недавно мы писали об усадьбе Никольское-Прозоровское, где располагался санаторий, еще в восьмидесятые Мотыль снимал свой "Лес", а сейчас там нечего даже и восстанавливать.

Так ведь и поверишь словам Натальи Ехиной, что все, что происходит в усадьбе - не самый худший вариант.

P.S. :После многочисленных жалоб и вала писем территориальное управление Росимущества в Москве запланировало проверку усадьбы в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Ехина, заместитель директора по культуре усадьбы "Узкое":

- Сто лет санаторию, за это время никаких глобальных капитальных ремонтов не было. У построек статус объектов культурного наследия федерального значения. Представьте себе: санаторий и объект культурного наследия. С одной стороны, у нас живые люди, а с другой - объект надо содержать.

Академия наук владела санаторием с 1937 года, это самая большая для меня загадка пребывания в Узком. Они просто пользовались и все. Сейчас, как бы там не было, за 2-3 года исправить то, что разрушалось сто лет - невозможно. То, что можно делать - делается.

Михаил Коробко, историк:

- Усадьба Узкое уникальна в том, что практически вся территория исторического парка усадьбы сохранилась до наших дней.

А в Главном доме сейчас по факту находится музейная экспозиция, которая не имеет официального статуса.

Я вижу три этапа музеефикации "Узкого": это реставрация и создание музейной экспозиции в Главном доме; реставрация и музеефикация Конного двора и других служебных построек, а также научная реставрация и музеефикация усадебного парка.

Причем, при реставрации и возрождении паркового хозяйства необходимо учитывать, что территория исторического парка также является неотъемлемой частью особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Битцевский лес».

Здесь мог бы быть один из самых привлекательных музейных центров Москвы.

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