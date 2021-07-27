Молодой муж Марины Федункив оказался не тем, за кого себя выдает

Избранником артистки стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который на 13 лет моложе Марины. Фото: Личный архив

На днях поклонники талантов Марины Федункив ликовали от счастья. 49-летняя актриса вышла замуж за 37-летнего итальянца по имени Стефано Маджи. Мужчина является советником президента итало-российской торговой палаты и директором по маркетингу в европейском холдинге. Он красив собой и богат. Однако, как говорится, недолго музыка играла. Достоянием общественности стали шокирующие детали личной жизни избранника звезды.

Россияне бьют тревогу. В фанатских пабликах вовсю обсуждают шокирующие подробности о новом муже Марины Федункив. Красавчик Стефано Маджи оказался не тем, за кого себя выдает.

Достоянием общественности стали слухи о том, что итальянец состоит в тесных дружеских отношениях с модельером и стилистом Джованни Чаччи. И эти отношения якобы носят некий пикантный подтекст, пишет life.ru.

Чаччи известен как куратор восьми фестивалей в Сан-Ремо. Его постоянно можно видеть на итальянском телевидении в популярных развлекательных программах. В свое время Джованни был помолвлен с бывшим парнем Стефано Габбаны.

Теперь россияне переживают за Марину. Ведь звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman достаточно настрадалась в своей жизни. И еще одного удара судьбы она может не вынести. Злопыхатели и вовсе уверены - "Стефано Федункив просто использует".

Отметим, Марина Федункив 13 лет прожила в настоящем кошмаре. Она состояла в браке с наркозависимым человеком, который бил ее и издевался над ней. "Я понимаю, что я дура была. Надо было раньше уходить. 13 лет выбросить в никуда. Жить с наркоманом. Как его было не спасать? Я любила его очень... Он мог что угодно употреблять", - делилась болью звезда.

А потом и вовсе раскрыла еще одну страшную тайну. Супруг жестоко избивал ее, нанося тяжелые увечья. "Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик. Он бил, воровал деньги. Когда ударил первый раз - просил прощения. Я не ушла, попыталась понять. Было сотрясение - я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Ой, все... Сначала мне было стыдно, а потом мне было страшно, когда он сказал: "Я тебя убью". И я поняла, что он может это сделать", - признавалась женщина.

В конце концов юмористка поняла, что от супруга надо бежать. Однако жалела она не только его, но и его больных родителей. Только когда свекор со свекровью умерли, артистка нашла в себе силы разорвать эти страшные отношения.