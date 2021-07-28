Как я искал мигрантов, пробирающихся из Белоруссии в Евросоюз

Спецкор «КП» Олег Адамович повез трех иракцев из аэропорта в Минск. Мигранты попросили доставить их сразу до границы. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Европа стонет. Белоруссия в ответ хитро, по-партизански, улыбается в усы: не виноватые мы, мигранты сами к вам бегут. За год поток иракцев, сирийцев, иранцев, просачивающихся через Белоруссию в Евросоюз, вырос в 25 раз!

В Литве по такому поводу даже ввели режим чрезвычайной ситуации - начали было строить на границе с Белоруссией забор. Но граница - 300 километров. А запасов колючей проволоки хватило только… на 4,5. Тоска.

Руководство Евросоюза в лоб заявило, что Лукашенко мстит за санкции. Белорусское телевидение объясняет: литовцы просто хотят стрясти с ЕС деньги на укрепление границы. И попилить их.

А по «Евроньюс» из лагеря беженцев в Литве показали репортаж: упитанный араб рассказывает, как его обманул белорус - забрал 1500 долларов за дорогу до границы, высадил в каком-то болоте и был таков. Литовские СМИ пишут про «людей в камуфляже», обучающих арабов переходить границу. Но ни один журналист лично не видел то, о чем рассказывал.

А раз никто не видел и не проследил путь беженцев из Белоруссии в Литву, придется мне все делать самому.

До Минска я доехал на поезде, а дальше двинул на местном каршеринге.

Карта. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛИХАЧИ У ГРАНИЦЫ

Черт его знает, где тут ловить этих арабов. Штудирую местную прессу и ТВ. Вот оно! Больше всего мигрантов задерживают в Друскининкайском районе Литвы. Со стороны Белоруссии ближайший крупный город - Гродно.

Еду. Ну никак «тысячи смуглых беженцев» не могли остаться незамеченными даже на здешних картофельных просторах. Наугад еду в маленький городок с красивым названием Поречье в 30 километрах от Гродно и в 6 километрах от границы.

Вся соль белорусской земли - мужики в растянутых футболках, которые могут себе позволить посреди рабочего дня просто сидеть на остановке и ругать власть. С них я и начал.

- В Лихачах (соседняя деревня в 2 километрах от границы) за 500 долларов местные водят в Литву! Я сам было… - Исповедь мятого мужика прервал подзатыльник соседа: «Не болтай лишнего».

Я дернулся в эти Лихачи, но не нашел ничего, кроме грозных дорожных знаков о самой-самой охраняемой приграничной зоне. Пусто. Развернулся.

Группки смуглых бородачей подходили к вокзалу, быстро садились в такси и уезжали. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ЗА ВСЕМ СТОЯТ ТАКСИСТЫ

По дороге захватил двух собирателей ягод, бабушку с внуком. Им надо было в Гродно, а мне все равно по пути. За разговором выяснилось, что они на беженцев насмотрелись сполна. Последние пару месяцев в Гродно буквально их нашествие. И точно. На первом же перекрестке в городе дорогу перед машиной перешла большая компания негров.

- Они тебе расскажут, что учатся в местном университете. Не верь! Вранье! Июль - все студенты на каникулах, - недовольно с заднего сиденья пожаловалась бабушка.

Высадив попутчиков, я вспомнил старое правило: лучше всех городскую жизнь знают таксисты. У них и спрошу.

- Я сам буквально вчера отвез одного мигранта до границы, - спокойно рассказал таксист Николай у автовокзала. - Не я один тут такой - в пятницу 40 машин к погранпереходу ездило!

Сорок?! Весь разговор с водителем у меня записан на диктофон. Потом версию Николая мне слово в слово подтвердили другие водилы.

- Арабы почти каждый день собираются вечером на втором этаже железнодорожного вокзала. И к ночи вызывают такси до границы.

- А там что?

- Что, что - перебегают. Мы их ссаживаем метров за 500 до пропускного пункта, где начинается очередь из фур. Они обходят заставу сбоку, а утром мы читаем, сколько арабов и негров задержали за сутки.

По словам Николая, пограничники лояльны только к местным таксистам. Мой каршеринг с минскими номерами явно тормознут. Договорились, что Коля мне поможет проследить за беженцами до границы.

Три негритянки пришли на вокзал в Гродно поменять все наличные на евро. Понятно, что в Белоруссии они долго оставаться не собираются. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ЧУТЬ НЕ АРЕСТОВАЛИ

Вокзал в Гродно здоровый. Понятно, почему иракцы любят собираться на втором этаже - пустой зал, длинные ряды сидений, розетки для зарядки смартфонов.

Но большой дружной партии мигрантов все не было. Лишь группки смуглых бородачей подходили к вокзалу, быстро садились в такси и уезжали.

- «Привалка» (название погранперехода. - Ред.), - отчетливо произнес таксисту мужик арабской внешности, рядом стояли еще двое. Тут бы мне за ними и ехать, но… как назло у вокзала ни одного свободного таксиста.

- Коля, родненький, езжай скорее сюда! - молю своего информатора по телефону.

Дорога до границы одна, потеряться невозможно. Увы, догнать машину с арабами не вышло. Тот самый таксист (номера я записал), но уже пустой, ехал обратно в Гродно. До границы - полтора километра.

- Гони, Николай, вдруг успеем. Пассажиры-то последний кусок пути пешком идут.

Не тут-то было. Нас уже ждали пограничники.

- Вчера их тут не было, - удивился Коля.

Мой российский паспорт патруль сильно заинтересовал. Посыпались вопросы:

- С какой целью в Белоруссии? Как давно? Зачем едете к границе?

Мой российский паспорт патруль сильно заинтересовал. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я что-то промычал в ответ. Пограничники насупились.

- Значит, так. Для пребывания в 5-километровой пограничной зоне нужен пропуск. Разворачивайтесь. В следующий раз мы вас задержим.

Получается, по местным слухам, арабов патруль к границе пускает. Или не замечает. А россиян - нет?

Интересно, если бы я реально пошел к границе, меня бы арестовали?

Я решил не испытывать судьбу. И развернулся в Минск - посмотреть на самое начало белорусского миграционного пути - в аэропорту.

Мигранты прибывают в Белоруссию, чтобы попасть в Евросоюз Фото: Олег АДАМОВИЧ

ПРИЛЕТЕЛИ 180, УЛЕТЕЛИ 5

Каждую неделю в Белоруссию из Ирака прилетает 3 - 4 рейса, а из Турции самолеты прибывают вообще каждые сутки. Вот в Минске сел как раз подходящий борт - Airbus А320 компании Iraqi Airways.

В зале ожидания уже сидели пять смуглых бородачей, залипали в телефонах, изредка переговариваясь по-арабски. Встречающие?

Ждать прилетевших пришлось долго - часа два тянулось визовое оформление. И все пошло не так, как я себе представлял. Пять бородачей на самом деле улетали, они как раз ждали рейс из Багдада. Наглядно вышло: в Минск прилетели 180 человек, а в Багдад вернулись пятеро...

Никаких «камуфлированных инструкторов» не появилось. Один юркий смуглый парень - работник туркомпании, продавшей иракцам путевки в Белоруссию, - раздал пассажирам местные симки и ушел.

А мигранты остались сами по себе.

Я-то думал, что иракцев централизованно повезут на автобусе до конспиративной гостиницы, откуда они в ночи тайными тропами поедут до границы. В реальности же пассажиры начали отчаянно торговаться на ломаном английском с таксистами о стоимости поездки до Минска. Водилы как могли пытались объяснить, что везут по государственному счетчику. Это же Белоруссия…

- Too expensive (слишком дорого), - отвечали арабы. Многие побрели на остановку автобуса.

В зале ожидания уже сидели пять смуглых бородачей Фото: Олег АДАМОВИЧ

БАТЬКУ НАДО БЕРЕЧЬ!

Я заметил двух скучающих иракцев на лавочке у входа в терминал.

- Могу подвезти до Минска бесплатно, - на своем неидеальном английском предложил я. И заговорщицки подмигнул.

- Да я и по-русски понимаю, - неожиданно ответил иракец. Оказалось, его зовут Марван. Он пять лет проучился в Мордовском госуниверситете.

- Ты бежишь в Литву? - отбросил я все эти прелюдии.

- Не, я правда турист. Мой друг тоже - у него девушка учится в России, завтра она в Минск на поезде приедет. А вот остальные пассажиры, может, и бегут. Но вам этого никто не скажет.

Я заметил двух скучающих иракцев на лавочке у входа в терминал. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я спросил, как вообще иракцы додумались бежать в Евросоюз через Белоруссию.

- Да все по новостям узнали. У нас же показывают, как переходят границу и им не мешают. В интернете обсуждают. Тут все и начали билеты в Минск покупать.

Выяснилось, что Марван в Багдаде неплохо разбирается в геополитике.

- Белорусам Лукашенко надо беречь! - внезапно горячо говорит он. - Мы в Ираке такое уже проходили - «Президент надоел, давайте мы нового поставим!». Потом будет только хуже, я гарантирую. Лукашенко - молодец. Европа и Америка хотят видеть нашу страну бедной. У нас начали войну, стране не дают развиваться - значит, мы будем ездить в Евросоюз и пытаться устроиться тут.

Видать, поняв, что он для туриста наговорил слишком много, Марван извинился и тихо ушел искать табачный ларек.

У границы с Литвой стоят грозные предупреждения. Но беженцы их не боятся. Фото: Олег АДАМОВИЧ

$300 ЗА ТРАНСФЕР ДО ЛИТВЫ

Пока я болтал с Марваном, на меня начали косо поглядывать местные таксисты. Могли и побить «конкурента». Не дожидаясь скандала, я отошел подальше.

А растерянные арабы разбрелись по стоянке в поисках транспорта. В метре от моей машины на лавочку уселись три молодых иракца без вещей.

- Хотите бесплатно до Минска? - по-английски спросил я. Ребята было засомневались, но если почаще повторять: «free» и «no money» («бесплатно»), то иракцев можно уговорить на что угодно.

Поехали. Я пытаюсь так и сяк начать разговор о границе. Но каждый раз упираюсь в языковой барьер.

- Скажи, дорогой друг, ты знаешь, как проехать в Гродно? - вдруг прямо на ухо мне произнес женский голос.

Что за черт, не было же женщины! А-а, это иракцы на телефоне включили голосовой переводчик с арабского на русский.

- О! Так бы с самого начала. Могу сразу отвезти до границы, - я с ходу беру арабского быка за рога.

- Сколько это будет стоить? - мурлычет переводчик.

Тут я вспомнил араба из репортажа «Евроньюс», который якобы отдал $1500 за провоз. Ну нет, так я их отпугну. Мы сторговались на $300 за всех.

- Мы тебе завтра утром позвоним, - сказали иракцы. И вышли.

Я уже договорился с Николаем в Гродно, что он отвезет меня с компанией иракцев до погранперехода. (А редактор в Москве в шутку предложил мне «застрять в командировке», чтоб подзаработать.) Вот так, наверное, и становятся контрабандистами.

Но что-то пошло не так. На следующий день компания иракцев так и не позвонила.

«Кинули», - пришла в голову мысль. Я подождал до вечера, не получил звонка, купил билет на поезд и уехал в Москву. Утренний Белорусский вокзал встретил меня прохладой и звонком, которого я так ждал вчера.

- Привет, дорогой друг, ты готов ехать в Гродно? - спросил меня один из «моих» иракцев.

- Прости, дорогой друг, я уже вернулся в Россию. Придется вам найти другого водителя.

Беженцы отлично торгуются, знают цену деньгам и твердо понимают, куда и зачем они идут. Фото: Олег АДАМОВИЧ

МИНСК ЕВРОПУ НЕ ЗАЩИТИТ

«И ведь как ловко этот Лукашенко все провернул! - читаю в европейских газетах. - Просто отменил визы в Белоруссию и пустил на арабских телеканалах слух о легкости перехода границы с ЕС. И вот уже летят самолеты в тот самый Минск, куда мы запретили заходить своим авиакомпаниям. А мигранты скупают билеты. Это уже не чумазые беженцы на дырявых лодках в Средиземном море, которыми шантажировал Европу Эрдоган. У Лукашенко все чинно и благородно. И мигранты оставляют свои последние денежки именно в Белоруссии, прибывая в Литву и Польшу уже с пустыми карманами. Ведь тут они надеются на полное обеспечение от ЕС...»

Может быть...

Только вот нюанс: в самой Белоруссии не надо ничего организовывать - арабы и африканцы прекрасно сами со всем справляются, если им не мешать.

Да, позже в Литве они со слезами рассказывают о происках белорусского КГБ, как они бедные-несчастные остались совершенно без денег. Но это все шоу на камеру. Я-то теперь знаю - эти беженцы отлично торгуются, знают цену деньгам и твердо понимают, куда и зачем они идут.

Сам Батька, кстати, тоже рекламирует всю эту затею.

- Они (Евросоюз. - Ред.) ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. И они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно, - рассказал Александр Лукашенко арабскому телеканалу Sky News Arabia.

А на границе становится все жарче. До конца года Литва хочет за 40 миллионов евро построить вдоль Белоруссии забор - не колючку на 4,5 километра, как сейчас, а уже полноценную СТЕНУ.

А на границе становится все жарче. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ГОРОД ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Сейчас всех пойманных в Литве мигрантов переправляют в палаточный лагерь у городка Пабраде. Свободных мест там практически не осталось, а нашествию мигрантов конца-края нет.

Власти Литвы уже готовятся к строительству «контейнерного города» на 40 тысяч беженцев в 80 километрах от Вильнюса. И под это дело просят у ЕС деньги.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис слетал в Ирак договариваться об отмене полетов в Минск. Но в ответ арабы решили… удвоить количество рейсов.

Литовцы уже начали силой разворачивать беженцев. На днях белорусские пограничники рассказали, что поймали 26 арабов, идущих из Европы. Без документов, но со следами побоев.

Официально Вильнюс не может выслать беженцев в Белоруссию. Договор о реадмиссии (согласии страны принять назад депортируемых граждан) у ЕС с Белоруссией не действует. Всех надо за свой счет везти на родину. Но из-за пандемии прямые рейсы в арабские страны отменены. Плюс у Литвы банально нет денег на авиабилеты для тысяч и тысяч мигрантов.

Ну что же, с приростом населения вас...

А ЧТО НА ТОЙ СТОРОНЕ?

«Их кормят щукой и рагу, а они в термосы гадят»

Литовцы оказались не готовы к менталитету и культурному уровню беженцев. Весь ближайший к палаточному лагерю мигрантов общепит теперь работает на прокорм тысяч арабов. Еду людям возят в термосах, а по возвращении в емкостях находят мочу и фекалии.

- Когда мигранты первый раз вернули термосы, мы в них увидели жидкость желтого цвета. Сначала мы подумали, что в термосах что-то мыли. Но в следующий раз обнаружились уже экскременты - тогда стало понятно, что в первый раз в термосе была моча. Такой ответ дали мигранты на нашу пищу, - рассказала журналистам повар сельской столовой из Лаздийского района Литвы Жидре Шимеляускене. - Это притом что на наш вкус арабам предложили роскошное меню: говяжье рагу с овощами, морская щука с рисовой кашей, омлет, хлеб, пироги, чай, молоко, творог, йогурт, сладкие творожные сырки, фрукты. Естественно, никакой свинины, никаких жиров растительного происхождения.

Шимеляускене рассказала, что беженцы постарше просили побольше риса, макарон и молока. Молодые же требовали чипсов, куриных крылышек, колы и бургеров. «Hamburger!» - кричали нам, когда мы привозили пельмени ручной работы с курятиной», - пожаловалась литовка.

Похожая история была в Москве, когда столичные власти в Гольянове открыли палаточный лагерь для пойманных нелегалов. Туда свезли большое количество азиатов. Поначалу их пытались кормить гречкой с тушенкой, но мигранты просили хлеб и рис, а нашу русскую кашу даже пробовать отказались.

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