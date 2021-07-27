В Литве готовы выставить блокпосты с бронетехникой у лагерей нелегальных мигрантов

Минобороны Литвы готово выставить блокпосты с бронетехникой у лагерей нелегальных мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Литвы выразило готовность выставить блокпосты с бронетехникой у лагерей нелегальных мигрантов, если это будет необходимо.

- Министерство обороны Литвы в случае необходимости готово выставить у лагерей нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в республику с территории соседней Белоруссии, блокпосты с бронетехникой, — говорится в заявлении ведомства.

До этого Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести режим чрезвычайного положения в приграничных самоуправлениях. В стране пояснили, что контроль над границей перешел бы к армии и попадание на территорию Литвы было бы невозможным.

В начале июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о намерениях властей страны построить стену на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Однако после власти страны решили растянуть колючую проволоку. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас начал срочные переговоры со странами ЕСА о закупке материала.