Вопрос дня: Вы Олимпиаду смотрите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей КРИВОНОСОВ, зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту:

- То, что увидел от наших гимнастов, - это великолепно. Ведь четверть века не было «золота» в команде - и тут такое! И это несмотря на жесткие условия, пустые трибуны, отсутствие поддержки болельщиков, ограничение по форме, гимну и всему остальному. Но наши ребята показали всему миру, что спорт в России развивается и у нас выросло поколение гимнастов, готовых побеждать.

Рима БАТАЛОВА, вице-президент Паралимпийского комитета России:

- Ребята, которые защищают честь страны в Японии, - герои. Они демонстрируют, что мы сильны без всяких допингов. Нельзя злить русского медведя. Нам не разрешают поднимать флаги и петь гимн - мы побеждаем в гимнастике, плавании, тхэквондо. И в душе все равно играет гимн - для мамы, ребенка, тренера или врача. Стоило поехать без гимна и флага, чтобы показать: мы не сломались.

Брюс ХЛЕБНИКОВ, чемпион по перетаскиванию тяжестей волосами:

- Телевизор не смотрю. Что там, Олимпиада? Нет, не особо интересно.

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, бывший вице-президент Европейской легкоатлетической федерации:

- Слежу за всеми видами. Мне интересна борьба за медали. Был тяжелый цикл для российской команды. Обозначен ее высокий уровень. Шел поиск резервов. Их нашли. Мне очень понравились пловцы. Получить их медали - невероятно. Тхэквондо - одна медаль, и уже здорово. В легкой атлетике буду болеть за Сережу Шубенкова и Машу Ласицкене.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Обращались ко мне люди за прогнозами на итоги Олимпиады. Многие. Но нет на это времени. А болею я только за наших. И наши спортсмены должны победить в Стране восходящего солнца.

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России:

- Я не был в Москве, но все же успел увидеть выступления наших. Порадовался успехам в тех видах, в которых мы давно не доминировали. И это очень отрадно. Мне кажется, есть возможность добавить - я ребят-чемпионов поздравляю, восторгаюсь ими и понимаю, какое там сверхнапряжение.