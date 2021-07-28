Новые выплаты: государство поддержит детей

Деньги на них Пенсионному фонду будут выделены дополнительно. Фото: Shutterstock

ДЛЯ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Пособие смогут получить одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Важное условие - доход в семье должен быть меньше регионального прожиточного минимума на человека. Выплата назначается единственному родителю, если второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или вписан со слов матери. А также родителям, у которых есть судебное решение о выплате алиментов. Кроме того, на пособие смогут рассчитывать опекуны или законные представители детей, если соблюдены все условия.

Ежемесячно такие семьи смогут получать 50% от детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5650 рублей. Деньги будут переводится только на карты «Мир».

Заявления принимаются с 1 июля. Подать его можно онлайн через портал госуслуг (gosuslugi.ru). Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте. Второй вариант - обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.

Пособие назначат на 1 год и будут продлевать по мере необходимости. То есть каждый год семье нужно будет подтверждать доход. В Минтруде пояснили, что оценивать материальное положение будут комплексно. Учитываются зарплаты, премии, стипендии, пенсии и другие денежные пособия. При подсчете будут смотреть и на имущество, которое есть у семьи. Можно рассчитывать на пособие, имея одну квартиру, дачу, земельный участок, машину и гараж, но не несколько квартир, машин и дач сразу. Впрочем, допускаются исключения, например, в отношении многодетных семей. Поэтому проверка будет максимально серьезной, а нужна она, чтобы выплаты были более адресными.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Что если ребенок не один?

Выплата положена на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 включительно, если родитель - единственный или ему назначены алименты. Заявление при этом можно написать общее на всех детей.

Как долго можно получать деньги?

Пособие выплачивается каждый месяц с восьмилетия ребенка до достижения им возраста 17 лет.

А если второй родитель платит алименты?

Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения. В случае уплаты алиментов их сумма будет учитываться при расчете доходов семьи.

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Второе пособие предназначено для женщин, планирующих скоро стать мамами. Здесь тоже будут учитывать доход семьи - не более прожиточного минимума на душу населения в регионе на человека. Оценивать его будут по такой же схеме, как и доход родителей-одиночек.

Чтобы получать выплату, важно встать на учет в медицинскую организацию как можно раньше - в первые 12 недель беременности. Если этот срок прошел - увы.

Раньше при ранней постановке на учет будущие мамы получали небольшое единовременное пособие - около 700 рублей. Теперь появится еще одно пособие, которое станут выплачивать ежемесячно на протяжении всего срока беременности.

Выплата будет ежемесячно перечисляться на карту «Мир» до родов или прерывания беременности. Размер помощи - половина от прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это 6351 рубль.

Заявления принимаются с 1 июля через госуслуги или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней. В исключительных случаях - до 30 дней.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Пособие выплачивается только работающим женщинам?

Нет, женщина может не работать в момент подачи заявления. Но при подаче заявления ей нужно будет пояснить объективные причины отсутствия заработка в расчетном периоде.

Если встала на учет на ранних сроках до 1 июля, это как-то повлияет на ситуацию?

Пособие выплачивается с 12-й недели беременности. Поэтому нужно написать заявление как можно скорее. Пособие будет назначено с месяца обращения и выплачиваться до родов.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Родители школьников смогут рассчитывать на единовременную выплату 10 000 рублей. Хорошие новости - доход семьи не учитывается, поэтому деньги придут всем, чьи дети подходят по возрасту.

Кому положена выплата? Всем семьям с детьми, которым исполнится 6 лет не позже 1 сентября, а 18 лет - не раньше 3 июля.

А также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет (должно исполниться 2 июля или раньше) до 23, которые получают среднее образование. Если 18-летие наступает позже 2 июля, выплату смогут оформить родители или его законные представители, они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление. Заявление на выплату можно будет подать до 1 ноября.

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