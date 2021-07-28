Меньше хлопот, больше возможностей

Ситуации, когда людям с ограниченными возможностями приходилось обойти множество кабинетов, чтобы получить пособия, постепенно уходят в прошлое. Фото: Shutterstock

В России живет более 11 млн человек с разной степенью инвалидности. Им положена социальная помощь от государства: пенсии, пособия, льготы, социальные услуги и средства реабилитации. Но важно не просто предложить помощь, а сделать все, чтобы ей можно было воспользоваться легко и без лишних хлопот. За последние полтора года в этом отношении была проделана большая работа.

Рассказываем, какие нововведения уже появились для людей с инвалидностью, а какие можно ждать в скором будущем.

ДО 1 ОКТЯБРЯ - УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК

Во время пандемии Пенсионный фонд разработал упрощенный порядок назначения пенсий и пособий, в том числе для людей с инвалидностью. Пока он действует до 1 октября 2021 года. Главное нововведение - теперь никуда не нужно ходить, все услуги можно получать дистанционно.

Чтобы назначить любые виды пенсий по инвалидности, нужно только подать соответствующее заявление в личном кабинете на сайте ПФР. Все остальные данные фонд запросит из Федерального реестра инвалидов. Если нет возможности отправить заявление онлайн - не беда. Специалисты фонда свяжутся с человеком, которому положена пенсия, и заручатся его согласием по телефону.

Получить свидетельство об инвалидности тоже можно заочно. Раньше нужно было прийти в Бюро медико-социальной экспертизы и пройти комиссию. Сейчас бюро выносит решение только на основе медицинских документов, без личного осмотра. Если свидетельство уже есть, то специально продлевать его пока не нужно. Его оформят автоматически на полгода, а экспертизу нужно будет пройти потом.

Инвалиды и дети-инвалиды также имеют право на ежемесячные денежные выплаты. С июля 2020 года Пенсионный фонд назначает их автоматически. Как только человеку присвоят статус инвалида, данные об этом появятся в Федеральном реестре инвалидов. А тот по цепочке передает их в Пенсионный фонд. Уведомление придет в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

С начала 2022 года процесс станет еще проще. В конце мая Президент России подписал законопроект, который ввел беззаявительный порядок назначения всех видов пенсий по инвалидности. Проще говоря, их будут оформлять автоматически.

Как это будет работать? Медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом при личном осмотре или на основе его медицинских документов. Свидетельство об этом она направляет в Федеральный реестр инвалидов. Оттуда они поступят в Пенсионный фонд. Сведения рассмотрят в течение пяти рабочих дней, после чего человеку направят извещение о назначении пенсии.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ПОЛЕЗНЫХ НОВОВВЕДЕНИЯ

Госуслуги без привязки к прописке

Не у всех людей с инвалидностью есть возможность получить госуслуги через интернет. Некоторые предпочитают по старинке обращаться лично. С февраля за любой госуслугой можно обратиться в любой МФЦ или ближайшее подразделение профильного госоргана. При этом не важно, где человек зарегистрирован или проживает. Получить справку об инвалидности, выписки из системы соцобеспечения или обратиться в Пенсионный фонд можно там, где это удобнее и ближе всего.

Получать средства реабилитации проще

Люди с инвалидностью могут получать средства реабилитации без привязки к месту жительства. Достаточно оформить временную регистрацию по месту пребывания и подать заявление по почте, через МФЦ или на сайте Фонда соцстрахования. Например, так можно оформить заявку на собаку-проводника, инвалидную коляску, протез или слуховой аппарат.

Разрешение на парковку для инвалидов онлайн

С 1 января льготная парковка для инвалидов действует на основании данных из Федерального реестра инвалидов. Оформить разрешение на бесплатную парковку могут инвалиды I или II группы. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер машины, ее марку и период, когда гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Сделать это можно через личный кабинет на сайте реестра (sfri.ru), на портале госуслуг или в МФЦ.

Онлайн-продажа льготных ж/д билетов

С мая 2021 года инвалиды-колясочники могут купить билеты на междугородные поезда онлайн. Раньше их можно было приобрести только в кассах, предъявив справку об инвалидности. Теперь эта опция доступна на сайте РЖД. Информация транспортным компаниям будет передаваться также из Федерального реестра инвалидов.

Сколько государство платит инвалидам в 2021 году.

СПРАВКА «КП»

ВИДЫ ПЕНСИЙ

1 Страховая

Ее получают те, кто наработал минимальный страховой стаж (в 2021 году - 12 лет) и набрал минимальное количество коэффициентов (в 2021 году - 21 коэффициент). Размер страховой пенсии по инвалидности зависит от стажа, размера зарплаты и других факторов.

Если человек уже достиг пенсионного возраста, он может выбирать, какую страховую пенсию получать - по старости или по инвалидности.

2 Социальная

Ее получают те, кто не смог наработать минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии.

3 Государственная

Эти выплаты положены военнослужащим, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам и некоторым другим категориям граждан, при этом факт оплачиваемой работы на выплату этой пенсии не влияет. Например, военнослужащий, получивший ранения и ставший инвалидом, имеет право на государственную пенсию по инвалидности.

КСТАТИ

Личный кабинет

Самый простой способ общаться с государством - через личные кабинеты на официальных сайтах ведомств. И если общие вопросы можно решить через портал госуслуг, то специализированные запросы лучше направлять профильным специалистам. Люди с инвалидностью могут пользоваться личным кабинетом на сайте Федерального реестра инвалидов (sfri.ru) или в мобильном приложении «ФГИС ФРИ».

Чтобы войти в личный кабинет, потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Что можно сделать в личном кабинете:

• Узнать свою группу инвалидности, когда была проведена медико-социальная экспертиза и когда заканчивается срок ее действия.

• Подать заявление о назначении пенсии по инвалидности и выбрать способ ее доставки.

• Подать заявление на предоставлении набора социальных услуг в зависимости от вида инвалидности.

• Получить подробную информацию о причитающихся социальных выплатах.

• Узнать, что входит в вашу индивидуальную программу реабилитационных мероприятий и как ей воспользоваться.

• Узнать о возможностях дополнительного образования и трудоустройства.

• Уточнить любые вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, соцвыплат, выплат Роструда, соцпомощи от государства, санаторно-курортного лечения.

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