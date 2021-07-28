Ани Лорак в мокром купальнике заподозрили в пластике груди

Ани Лорак отдыхает в Турции. Фото: Инстаграм.

Ани Лорак уже неделю отдыхает в Турции: певица делится в Инстаграме солнечными снимками своего отпуска. 42-летняя артистка успела загореть под ярким солнцем, искупаться в бассейне и на море и обо всем этом представить фанатам фотоотчет. Звезда поселилась в пятизвездочном отеле в Бодруме, славящемся живописными видами Эгейского моря. Впрочем, природные красоты меркнут перед видом Ани в бикини. Правда, последний снимок звезды поверг ее поклонников в недоумение. Рассматривая фото Лорак в мокром купальнике, они заподозрили ее в пластике груди.

Ани сфотографировалась на фоне красивого бассейна, сидя на его бортике. Подписчики как всегда разглядывали не яркий пейзаж, а аппетитные формы артистки. По их мнению, бюст артистки сильно перекачан и напоминает два мячика. «Когда грудь успели увеличить? Не успеешь следить за новостями», «Явно пластика», «У нее она каждый раз разного размера», - сетуют фанаты.

Рассматривая фото Лорак в мокром купальнике, поклонники заподозрили ее в пластике груди. Фото: Инстаграм.

Впрочем, у Ани уже выработался иммунитет к критике. Артистка никак не реагирует на обидные замечания. На турецкий курорт она прилетела вместе со своей 10-летней дочерью Софией. Мама и дочка наслаждаются солнцем, морем и жаркими деньками.

К слову, Турция – это родина бывшего мужа Лорак. С турком Муратом Налчаждиоглу Ани также познакомилась на отдыхе, у них закрутился курортный роман. Мурат тогда работал в отеле менеджером. Ради любимой он переехал в Киев и занялся бизнесом. Пара развелась в 2019 году из-за измен любвеобильного турка.

В недавнем интервью Ани рассказала, каким она видит идеального мужчину. По словам певицы, она перестала обращать внимание на красивую внешность: теперь ее больше волнует богатый внутренний мир.

Подписчики как всегда разглядывали не яркий пейзаж, а аппетитные формы артистки. Фото: Инстаграм.

- Я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех «В»: веса, возраста и внешности. Оказывается, можно влюбиться и в маленького толстенького и лысенького мужчину. Казалось бы, он так далек от твоего героя, но у него такой богатый внутренний мир, с ним так интересно. Настоящая любовь находится не в плоскости внешности. Конечно, всегда хочется красивую картинку рядом, но истинные сокровища находятся внутри человека, - рассказала певица в интервью изданию «7Дней». - Для меня сейчас важна внутренняя наполненность человека, его стержень, сила, достоинство, доброта, щедрость и ум. Потому что ум — это очень сексуально.