У московского бомжа украли два миллиона рублей

До сих пор неизвестно откуда у бездомного оказалась такая сумма денег. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Курьезный случай произошел в конце мая на улице Привольная в Москве. Около одного из домов шел бездомный мужчина Алексей В.* Внезапно к мужчине подбежали трое парней, один из которых держал в руках пистолет. Налетчики потребовали у Алексея вывернуть карманы и показать, что лежит в его сумке. Сопротивляться мужчина не стал и сразу отдал налетчикам все ценное, а ценностей у бездомного, на удивление, оказалось много.

«Неизвестные лица напали на мужчину без определенного места жительства и под угрозой пистолета отняли сумку с деньгами. Всего у Алексея В.* было похищено два миллиона рублей. Примечательно, что сразу после ограбления Алексей в полицию не обратился. Только спустя время он смог связаться с друзьями из другого региона, которым рассказал о случившемся. Отец его друга и написал заявление в полицию, которое отправил в Москву по почте,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После того, как заявление было получено, и оперативники приступили к расследованию, в считанные дни был установлен и задержан один из налетчиков. Им оказался 55-летний уроженец Дагестана Магомед А.*. Задержанный уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - Разбой в особо крупном размере.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно откуда у бездомного оказалась такая сумма денег. Ни друзья, ни сам потерпевший как-то пояснить о происхождение крупной суммы денег не смогли.

В настоящее время следователи устанавливают и разыскивают сообщников Магомеда, которые в конце мая отняли у бездомного два миллиона рублей.

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