Шойгу: Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась

Министр отметил, что ситуация в Афганистане деградирует после провала миссии США и НАТО в этой стране. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил в среду на совещании министров обороны стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Сергей Шойгу.

- Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и Исламским движением талибов не выполняются, а ситуация в Афганистане стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей. Талибы уже контролируют большую часть территории. Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, - отметил Шойгу в своем выступлении.

Глава военного ведомства отметил, что "ситуация по периметру границ стран Шанхайской Организации Сотрудничества сложная и имеет тенденцию к обострению". Шойгу также обратил внимание министров, что Афганистан активно вовлечен в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя и предупредил, что мирному развитию государств - членов ШОС и благополучию ее народов продолжают угрожать "международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность, которые усугубляются ситуацией с пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы".

Министр напомнил участникам встречи, как может быстро меняться обстановка.

- Я очень хорошо знаком с этим регионом и мне близок Таджикистан. Каждый раз, приезжая сюда, вспоминаю лихолетье начала девяностых на этой земле. Когда в хаосе гражданской войны мне, как министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, приходилось решать вопросы гуманитарного характера, эвакуации русскоязычного населения, вести непростые переговоры и даже побывать у бандитов в качестве заложника, - поделился воспоминаниями Шойгу.

Он отметил, что "совместными усилиями членов ШОС в регионе удастся сохранить мир и стабильность".

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