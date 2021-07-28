Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан на совещание глав Минобороны стран ШОС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в жаркий Таджикистан. Там пройдет совещание руководителей военных ведомств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В совещании вместе с российской будут участвовать делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС. Шойгу намерен также провести двусторонние встречи с главами военных ведомств стран ШОС.

ДОСЬЕ «КП»

Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

В 1996—1997 годах между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном было подписано соглашение об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы.

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 миллионов квадратных километров, то есть 60% территории Евразии.

Общая численность населения стран ШОС примерно равна 3,4 миллиарда человек - почти половина населения планеты.

ШОС не является военным блоком (как, например, НАТО), а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитием экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. ШОС получила заявки еще 16 стран на вступление в организацию.

О ЧЕМ БУДУ ГОВОРИТЬ В ДУШАНБЕ?

Пока официальной информации о повестке дня совещания нет, но можно, как говорится, и бабке-гадалке не ходить, - одним из центральных будет вопрос о ситуации в Афганистане и ее влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

После вывода войск США из Афганистана ситуация в этой многострадальной стране еще больше накалилась. Идут тяжелые бои правительственных войск с вооруженными формированиями Талибана (запрещенная в России террористическая организация). Талибы уже захватили многие населенные пункты и пограничные заставы. Тысячи беженцев хлынули в соседние республики. Таджикистан и Узбекистан укрепляют границу. Какой должна быть стратегия и тактика «поведения» стран ШОС в связи с резкими изменением ситуации в Афганистане? Что сегодня должна и может сделать «шанхайская восьмерка» для укрепления безопасности в регионе? Каким был разговор об этом, мы узнаем позже.

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