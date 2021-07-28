Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения из-за ситуации в Афганистане

Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана. Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

ОРУЖИЕ ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА

Любопытная информация поступает с совещания руководителей военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит сейчас в Душанбе. Например, о том, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана. Что создает очень много проблем и разного рода рисков угроз безопасности. «Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать такие вопросы, но и принимать соответствующие решения и соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности» - об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Шойгу сказал также о том, что «уже идет большая работа по обеспечению безопасности таджикско-афганской границы». В целом, - продолжил российский министр, - если говорить о нашем сотрудничестве оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанные и с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом». По его словам, встреча с министром обороны Таджикистана даёт возможность обсудить вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. "Это то, что сегодня тревожит не только нас и затрагивает не только наши двусторонние отношения, но и отношения всех приграничных государств. Нам есть что обсудить и в части военно-технического сотрудничества» (тут стало известно, что организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана).

РОССИЯ ЗАЩИТИТ ТАДЖИКИСТАН

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил на том же совещании в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу. А вот – дословные его высказывания:

«Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновении угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана. 201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии… Российские военные фиксируют активные перемещения боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран. Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе - из Сирии, Ливии игиловские* подразделения. Причём, в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьёзную организованность этих передвижений".

БЕСЕДА С ДОРОГИМ ДРУГОМ

Особенно теплой на полях совещания ШОС была беседа Шойгу с Министром обороны КНР Фэй Фэнхэ. Китайский коллега пригласил министра обороны России приехать на активную фазу совместных учений, которые пройдут на территории КНР в августе текущего года.

Фэй Фэнхэ на встрече с Шойгу сказал, в частности, что «очень рад ещё раз встретиться со своим большим и старым другом» – что эта встреча состоялась нелегко – на фоне распространения пандемии, что на фоне нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, «можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам… В этом именно заключается суть нашей встречи».

Шойгу поблагодарил китайского коллегу за приглашение на учения и выразил ему признательность за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР «в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, за эти годы Вооружённые силы КНР «прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны».

«Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира», - сказал Шойгу.

Министр пожелал Вэй Фэнхэ, которого назвал дорогим другом, «крепкого здоровья и благополучия, а воинам дружественной Народно-освободительной армии Китая - дальнейших успехов и процветания». *- террористическая организация, запрещенная в РФ