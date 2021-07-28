Зеленский ответил Путину через дефис о едином народе

Владимир Зеленский наконец ответил на статью Владимира Путина о единстве украинского и российского народов. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский наконец ответил на статью Владимира Путина о единстве украинского и российского народов. В своем поздравлении украинцам с Днем Крещения Руси президент Украины указал на ошибку лидера России. Вы не поверите, но все дело в тире:

«Между Киевской Русью и Украины - тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями».

Гениальный по своей незамутненности вывод. Зачем кому-то что-то доказывать, копаться в архивах, вникать в документы, думать в конце концов, когда есть даже не тире, а дефис, которым можно присовокупить незалежную к Истории и получить Крещение Руси-Украины.

Он там еще нас поучает, мол, «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее (Руси-Украины - авт.) наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий». И это после того, как по опросам у него полстраны считает нас родными. «Мощно» ответил, ничего не скажешь. В духе проекта «Анти-Россия», о котором писал Путин.

Я напомню, пожалуй, главное предупреждение от президента России: «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там людей использовали против России».

И это не только об Украине…