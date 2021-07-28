Зеленский назвал Крым ребенком Киевской Руси Фото: REUTERS

Крым и 24 области Украины являются «родными детьми» Киевской Руси, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к согражданам по случаю годовщины крещения Руси.

«Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети, и они по праву ее наследники», – сказано в обращении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Президент Украины заявил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство» Киевской Руси. По его словам, они пытаются доказать свою причастность к тысячелетней истории, находясь от мест тех событий за тысячи километров.

Украине не нужно подтверждать свою преемственность Киевской Руси «историческими трактатами, работами и статьями», сказал Зеленский. «Наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», – подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский лидер ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются одним народом. По мнению Зеленского, у них есть «общая часть истории, память, соседство, родственники и общая победа над фашизмом», но они «точно не один народ».

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.