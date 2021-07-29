Как заставить тролля-хейтера отвечать за свои слова в интернете? Фото: Shutterstock

ХЕЙТЕРЫ ТРАМВАЙНЫЕ

«Злые языки страшнее пистолета», - утверждал Молчанов в «Горе от ума». И был недалек от истины: научно доказано, что обиды, вызванные грубостью и хамством, ведут к заболеваниям - например, гастриту или язве.

Со времен Грибоедова прошло уже два века, и «благодаря» научно-техническому прогрессу нагрубить вам могут не только на светском приеме или в общественном транспорте, но и в интернете. Для таких грубиянов даже придуманы термины: «хейтер» (от англ. hate - ненавидеть) или «тролль» (враждебный человеку злой дух из скандинавской мифологии). Представьте гаджет в руках хулигана, больного или просто расстроенного человека, не знающего, куда выплеснуть свою злость. Так и появляются негативные посты и комментарии, которые «страшнее пистолета». Что делать в этом случае? Как заставить тролля-хейтера отвечать за свои слова?

Итак, на сайте или в соцсети о вас написали неприятную до глубины души гадость. Для начала нужно классифицировать, является это оскорблением или клеветой. Для этого обратимся к официальным формулировкам.

- Оскорбление - это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

- Клевета - это «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».

ОСКОРБЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Таким образом, если вас унизили - например, обматерили или обозвали неприятными словами - но при этом не испортили вашу репутацию и не обвинили в несуществующих грехах, то это оскорбление.

В этом случае надо писать заявление в прокуратуру. И если мнение прокурора об оскорблении совпадет с вашим, то будет составлен протокол. Сотрудники прокуратуры сделают скриншоты веб-страниц с оскорблениями и при необходимости проведут лингвистическую экспертизу. После этого дело будет передано в суд и судья примет решение, является ли сообщение или пост оскорбительным. Кстати, если вы не только хотите заставить грубияна раскошелиться, но и добиваетесь удаления негативной информации, это нужно прописать в иске.

Штраф за оскорбление составляет:

• для гражданина – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

• для должностного лица – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

• для юридического лица – от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.

• для чиновника - до 100 тысяч рублей или дисквалификация на год. Если же слуга народа не уймется и повторно оскорбит вас, то ему грозит штраф до 150 тысяч рублей или дисквалификация сроком до двух лет.

Эти штрафы выплачиваются в доход государства. Но вы тоже можете отсудить у грубияна деньги - для этого нужно подать гражданский иск о моральной компенсации. Необходимо подтвердить, что вы действительно испытывали моральные страдания: предоставить справки от врачей, чеки на покупки лекарств и т. д. К сожалению, на серьезную компенсацию рассчитывать не приходится: как показывает практика, если в таких случаях и удается что-то отсудить, то средняя сумма составляет 30 тысяч рублей.

Штрафы за оскорбления в сети выплачиваются в доход государства. Но вы можете отсудить у грубияна деньги по иску о моральной компенсации. Фото: Shutterstock

Да, и в случае победы не забудьте направить решение суда администрации сайта (например, по электронной почте). Иначе как они узнают, что обязаны удалить оскорбления со своих страниц?

КЛЕВЕТА ЕЩЕ ТА

Оскорбление - детский сад по сравнению с клеветой. Грубо (очень грубо!) говоря, если гражданина обозвали в интернете козлом, это вряд ли сильно испортит его репутацию. А если человека назвали вором или педофилом, «распространив о нем заведомо ложные порочащие сведения», это может навредить куда сильнее. От клеветы может пострадать не только личная, но и деловая репутация, причем довольно серьезно.

Поэтому и наказания тут более суровые.

- Для физических лиц: от штрафа в миллион рублей до двух лет лишения свободы.

- Для юридических лиц: штраф от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Если на вас в интернете клевещет физическое лицо - пишите заявление в полицию, если юридическое - в прокуратуру. Сотрудники собирают материалы по делу - описывают скриншоты, при необходимости проводят лингвистическую экспертизу - и передают их в суд. Вы, в свою очередь, также можете подать иск о компенсации морального вреда и удалении порочащей информации с сайта.

В случае победы не забудьте направить решение суда администрации сайта, чтобы клевету удалили.

ЕСЛИ ПИШЕТ АНОНИМ, НЕ УГОНИШЬСЯ ЗА НИМ

А теперь - самое интересное. Засудить грубияна или клеветника можно только в том случае, если подозреваемого - то есть человека или организацию, которая написала про вас гадости - удалось установить. По идее, даже если хейтер прячется за вымышленным именем, его должны вычислить по IP-адресу. Этим занимается Бюро специальных технических расследований и отдел «К» по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Но реальность, скажем так, не всегда совпадает с нашими представлениями о том, как все должно работать в этом мире.

Если правоохранительные органы не смогут установить подозреваемого, то ваш вопрос просто-напросто зависнет в полиции или прокуратуре. И не дойдет до суда, пока подозреваемого все-таки не установят. А клевета или оскорбления так и продолжат висеть в интернете, бросая тень на ваше честное имя и мешая спокойно спать по ночам.

Что делать, если установить подозреваемого явно не удастся, а удалить негативную информацию ой как нужно? В этом случае вы можете обращаться прямо в суд, минуя полицию и прокуратуру. На это в Гражданском кодексе предусмотрена статья 152: «Защита чести, достоинства и деловой репутации». В ней прописано, что можно требовать удаления в интернете сведений, порочащих вашу честь, достоинство и деловую репутацию, а также требовать компенсацию.

Доказательства вам в этом случае нужно подготовить самому. Для этого надо заверить у нотариуса страницы, содержащие о вас негативную информацию, и заказать лингвистическую экспертизу, которая подтвердит, что информация действительно оскорбляет вашу честь, унижает достоинство или наносит вред деловой репутации. Контору, которая проведет такую экспертизу, несложно найти в интернете.

С этими документами обращаетесь в суд. Если это иск по защите деловой репутации (то есть задели вашу организацию), нужно подавать иск в арбитражный суд. Если речь о защите чести и достоинства (то есть оскорбили или оклеветали лично вас) - в обычный районный суд. Важный момент: это должен быть суд того района, где зарегистрирован ответчик - физическое лицо или организация. Если вы живете в другом городе, можете отправить документы по почте и приложить к ним ходатайство о том, что вы просите рассмотреть дело без вас.

И в этом случае, даже если автор пассажа не будет установлен, суд может признать вашу правоту. Затем вы отправляете судебное решение администрации сайта и она обязана удалить негативную информацию.

ВАЖНО!

Не доносите, да не судимы будете

В Уголовном кодексе существует статья 306 об ответственности за ложный донос. И если полиция, прокуратура или эксперт решат, что вы сами хотите испортить кому-то жизнь и поэтому заявляете об оскорблении или клевете, орудие правосудия может развернуться в вашу строну. В этом случае вам грозит штраф до 120 тысяч рублей и даже до двух лет лишения свободы.

Правда, доказать ложный донос не так легко, поскольку вы можете заявить, что добросовестно заблуждались. Но все же имейте в виду, что такой вариант развития событий тоже возможен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жертва любви». На Алтае мужчине присудили штраф за оскорбление бывшей возлюбленной в переписке

Его привлекли к административной ответственности (подробнее)