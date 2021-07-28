Записки киевлянки: У нас тут, кажется, народ взбунтовался, замучили его украинизацией

В Киеве прошел Крестных ход в память о крещении Руси князем Владимиром Фото: REUTERS

ЭТО ВЕДЬ НЕ ДЛЯ КОМФОРТА ЛЮДЕЙ. ЭТО НАОБОРОТ

Преследование русского языка, русских книг, фильмов, телепередач, песен - это ведь не для людей, чтоб им было комфортно и хорошо, правда? Это ведь ровно наоборот. И киевлянам, похоже, надоело такое насилие над ними властей. Они убегают от тотальной украинизации, надевают наушники, перестают общаться и доверять друг другу, но при этом не предают своей веры. И только какие-то сумасшедшие националисты бегают по супермаркетам и кафе, чтоб учинить скандал, накатать жалобу, что там их обслужили на русском, и порадоваться унижению русскоговорящих. Других целей нет.

- Россия нас приберет к рукам, у россиян такое оружие современное и мощное, - говорит одна дама в широкополой шляпе от солнца другой. И обе достают при этом маленькие, мятые гривны, что б купить половинку хлеба и пакетик кефира. В этом году все дорого; продукты дорожают еще и еще, при этом власти не торопятся повысить пенсии и зарплаты. У многих киевлян и работы то нет.

Не приберет Украину Россия. Она лишь пытается хоть как-то защитить своих, чьи права здесь жестоко попраны.

Где мы, кто мы, почему мы здесь? Что делаем? Что будет с Украиной дальше? Все это риторические вопросы на которых пока нет ответа. На днях стало известно, что последний коммунистический вождь и первый президент Украины Леонид Кравчук попал в реанимацию. Это он 30 лет назад обещал, что украинцы будут жить как в Европе, но пока не получается.

Монахини во время крестного хода в Киеве. Фото: REUTERS

КОГДА БАНДЕРЫ ЗАКОНЧАТСЯ

Миша, россиянин из Твери называет себя бродягой.

- Бродяга - это не бомж. Бомж- это отброс, а я работаю. Ну да, бывает, выпиваю.

Миша чинил у меня дом кухню. Я налила ему чай и сделала бутерброд с маслом и сыром.

- Украинцы и русские теперь враги? - спрашиваю его мнение.

- Нет, они наши братья, только запутались маленько. А бандеры, да, враги.

- Так они сейчас в Киеве главные.

- Не, ничего они не главные. Украинцы - наши братья, а бандеры скоро кончатся, - полагает Миша.

Очень хотелось бы поверить в Мишину наивность, но как –то не получается.

Бродяга, добрый и простодушный человек, починил кухонный шкафчик, выпил крепкого чаю с сахаром и ушёл косить траву.

Соседка Галина, тезка, чья родня живет в Минске и Москве, та, что ждала поражения Лукашенко в августе 2020-го, предрекая тому скорый конец, неожиданно зауважала Батьку. А тут ещё ее племянник - белорус, по ипотеке квартиру в Москве приобрел. И теперь она, которая так яростно была за Майдан открыто признает, что хуже нас никто не живёт, потому что хуже дураков никто жить не может.

На крестный ход прибыли православные верующие из разных городов и республик Фото: REUTERS

ВМЕСТО ВАРЕНЬЯ ЗАПАХЛО ВЫБОРАМИ

На прогулке встретила знакомую, которая много лет подвизается агитатором на разных выборах. Рая - женщина ухоженная, в возрасте 60 плюс, на этот раз мрачно катила сумку на колёсиках по местам, где можно было насобирать абрикосов. В этом году абрикосов нет. Рая, увидев меня, решила остановиться и поговорить:

- Морельки (мелкая дичка - абрикос, - авт.) даже нету в этом году, - сокрушалась Рая. - Такое лето тяжелое, а осенью, наверное, перевыборы сделают, потому что наш куратор звонил и сказал, что работка агитаторам будет.

- Неужели Зеленский в отставку уйдёт?

- Да какая отставка? Его судить надо и всю его компанию. Мы же нищие стали совсем. Страны нет, государства нет, защиты нет и один беспредел вокруг.

- А разве вы на прошлых выборах не за Зеленского и его «Слуг» агитировать ходили?

- Нет! Я родом с Донбасса и понимала, что с этими ничего хорошего не будет. На оппозицию работала, хотя они тоже нас кинули, а теперь вот и боюсь на них работать, потому что опасно, да и лидер их под арестом...

- Ну а если выборы таки будут, за кого пойдёте агитировать?

- Тут люди ничего не решают. Кто авансом даст больше наперёд, на того и пойду работать.

- А если опять Зеленский?

Женщина задумалась и ответила рассудительно:

- А какая разница? Лучше жить все равно не станем...

Похоже опытная агитатор Раиса права. Выборы тут все меняют только к худшему.

С крестным ходом прошли 350 тысяч верующих. Фото: REUTERS

РАДОСТЬ РОДСТВА

Оля работает послушницей в Киево-Печерской Лавре. Сегодня она там утешала женщину, которая прилетела с двумя сыновьями 13 и 16 лет. Женщина приехала на похороны к матери в Житомирскую область из Владивостока. Границу проходили пешком. Перед обратной дорогой россиянка зашла в Киево-Печерскую Лавру помолиться. Оля обратила на нее внимание и подошла утешить, и та поделилась не без горечи:

- Я родилась на Украине. Здесь живут мои родители, а теперь уже только отец остался. Мне дорога Украина и мову я знаю.

Но уже много лет живу в России и мне есть с чем сравнивать. Среди русских людей жить проще! Хочу чтоб тут прекратили издеваться над людьми, - сказала женщина на прощание.

Можно, конечно, продолжать глумиться над продавцами и официантами, швырять в них мелочью, катать доносы, перекрашивать заборы и мосты (желто-голубую краску уже выдали), но вся, даже больная, Украина почти везде говорит и произносит: «Россия». Неважно как зачастую это слово звучит, но украинцы смотрят туда.

Они смотрят на Россию по-разному, порой с претензиями или завистью, но именно смотрят туда, как смотрел на Москву Богдан Хмельницкий, который измученных унижением и нищетой, гнетом Речи Посполитой, повёл украинцев под защиту России. И едут через границу вереницы машин, минибусов, больших автобусов и с той и с другой стороны, идут пешком по нейтралке, стоят часами перед шлагбаумами, чтоб можно было людям увидеть своих близких, обняться, выпить рюмочку, припасть к могилам и ощутить вновь родство. Оно есть.

Сестры милосердия Фото: REUTERS

Однако есть здесь и такие, у кого ненависть к России стала нормой. И хобби, и заработком.

- Ты знаешь, какой сегодня день? - обращается житель нашего микрорайона к другому - толстому, мрачному мужику.

- День Крещения Руси.

- А?

- Ну это, ты не думай, это нашей Руси, а не Российщины, не мокшанских болот. Это наша святая Русь и наш святой князь Владимир, а не ихний...

Смешная, убогая логика.

Но судя по тому количеству людей, которые прошли Крестным ходом по Киеву (а прошло больше 350 тысяч — это было море человеческое!) стало ясно, что Украина ещё не сошла с ума. И никто с этим ничего сделать не сможет. А Киев был матерью городов русских и будет. И наверное, не случайно 41% граждан Украины признали, что русские и украинцы – один народ. При том, что им из каждого утюга вдалбливают: предай, продай, откажись от русских, они — враги, орда, чужие. 30 лет вдалбливали, а 7 последних лет — за отрицание этого сажают и убивают.

Но люди стоят на своем. Тысячелетнем.

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