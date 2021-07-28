«Во всем виноват мой новый бюстгальтер»: Пэрис Хилтон опровергла слухи о том, что она родит первенца

Пэрис говорит, что ждет свадьбу - а после родит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что знаменитая блондинка Пэрис Хилтон ждет первенца, оказалась преждевременной. 40-летняя светская львица опровергла информацию, опубликованную изданием Page Six, и сообщила, что она пока не беременна.

- Я не беременна. Пока нет. Подожду, пока не сыграем свадьбу, - сообщила она в своем подкасте This is Paris.

Блондинка посетовала на то, что во всем виноваты папарацци и бюстгальтер из новой коллекции белья, которую она разработала самолично.

- Я надела его на ужин со своим женихом, кто-то сделал какие-то снимки, продал их, нашли свой источник, который подтвердил, что я беременна, - говорит Пэрис.

Наследница знаменитой фамилии уверяет, что уже привыкла к слухам о своей беременности - они возникают постоянно, и она ждет не дождется того времени, когда эта новость окажется правдой. В прошлом Пэрис пережила четыре выкидыша. Это был очень болезненный опыт, но она решила не прекращать попытки стать матерью. Пэрис обирается воспользоваться процедурой ЭКО. Сделать искусственное оплодотворение звезде посоветовала ее подруга Ким Кардашьян – мама четверых детей, двоих из которых родили суррогатные матери.

В том же подкасте Хилтон порассуждала на тему имен для свои будущих детей. Блондинка призналась, что если у нее родится дочка, она даст девочке имя Лондон (видимо, по аналогии с собственным именем Пэрис - Париж). Имя для мальчика тоже должно повторять название города или страны.

- Это секрет, не хочу, чтобы кто-нибудь украл мою идею, - кокетливо сообщила она.

Свадьба Пэрис Хилтон и ее жениха Картера Реума назначена на 2022 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свадьба Пэрис Хилтон и ее жениха Картера Реума назначена на 2022 год. О помолвке Пэрис Хилтон стало известно в феврале этого года. 17 февраля блондинка отмечала 40-летний юбилей и по этому поводу объявила в Инстаграме об обручении.

- Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь, - написала Пэрис.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже много лет. Картер – ровесник Пэрис, ему 40 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции.

Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона тоже никогда не бедствовала – на ее счетах лежит семейное состояние. Но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики Пэрис зарабатывает по 7 миллионов долларов в год.