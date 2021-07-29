Блинчики и пенне с креветками: чем кормят в новых вагонах-бистро

На смену вагонам-ресторанам в поездах пришли бистро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце мая поклонников железной дороги огорошила новость: вагоны-рестораны будут убирать. Не то чтобы большая часть населения в них бывала. Все-таки цены там приличные. Но вагон-ресторан — это история и часть бренда железнодорожного транспорта.

Однако руководство РЖД тут же поспешило всех успокоить: на замену поставят вагоны-бистро. Корреспондент «КП» купил билеты на поезд 104В «Москва — Адлер», чтобы отобедать по-новому.

Изобретать новый тип вагонов не понадобилось. На прежних ресторанах сменили вывеску и сделали интерьер проще. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ЭТО НЕ ФАСТФУД»

Совсем вагоны-рестораны не исчезнут. Они остаются в туристических («Сочи», «Жемчужина Кавказа», «Байкальский сказка») и фирменных поездах. А на маршруты дальнего следования начали выводить вагоны-бистро. Руководство железных дорог признает, что вагон-ресторан воспринимали как нечто дорогостоящее. Шаблон решили ломать, делать общепит доступным.

В фильме Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) Джузеппе, Антонио и Андрей обмывают в вагоне-ресторане идею заработать миллиард. Стол ломится: ведерко черной икры, шампанское, бананы, апельсины. Фото: кадр из фильма.

Изменилась концепция. Раньше пассажир заходил в вагон-ресторан и оказывался среди сервированных столов: приборы, фужеры, скатерти, парадные шторы на окнах. В бистро проще: аккуратные занавески, столы закрыты бумажными салфетками — так называемыми плейсметами.

Поезд двухэтажный. Поэтому блюда с кухни отправляют в зал на таком лифте. Фото: Андрей АБРАМОВ

В вагоне-ресторане повар готовит во время движения. Кухня компактная: около десяти «квадратов». Пространство используют максимально функционально.

А что же бистро? Неужто переведут на полуфабрикаты?

— Это не фастфуд! Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, — сообщили в пресс-службе ФПК, «дочке» РЖД, которая отвечает за перевозки в дальнем следовании.

Все готовят на фабрике-кухне. Каждое блюдо фасуют по контейнерам, как в самолете, подвергают шоковой заморозке и отправляют в поезда.

Но есть суп из бумажной миски и пилить котлету пластиковым ножом не придется. Готовые блюда подают на фарфоровых тарелках, приносят приборы. Для разогрева используют пароконвектомат — это большие профессиональные «микроволновки», которые не пересушивают пищу и дают равномерный прогрев.

Есть большой бар. Фото: Андрей АБРАМОВ

СТАЛО ДЕШЕВЛЕ

Помню, в студенчестве по пути на научную конференцию, заглянул в гастрономический вагон. Смог позволить себе чашку чая за 350 рублей. Рестораны в поездах обслуживали частные компании, которые арендовали вагон. Они сами составляли меню и назначали цены — везде разные.

Теперь вагонах-быстро единое меню, стандарты сервировки и цены. Для этого на кухне развешаны технологические карты — фотографии и инструкции по подаче блюд.

Бистро открыто с 8:00 до 0:00 с небольшим перерывом на санобработку. Можно поесть в зале или заказать на свое место. Свежие продукты в поездах все еще возят. Из них готовят для пассажиров СВ и купе — сейчас в стоимость большинства билетов входит обед. Но готовить поварам осталось считаные месяцы. Скоро и для пассажиров с включенным питанием блюда будут производить на фабрике.

Персонал говорит, что после ребрендинга посетителей стало больше. Фото: Андрей АБРАМОВ

Час был ранний, поэтому прошу подать завтрак. Сразу все - что в наличии. Несут сырники (350 руб.), омлет (290 руб.) и блинчики (250 руб.). К каждому блюду полагается напиток на выбор чай, кофе или морс.

Когда первый кусок омлета лег на язык, я не поверил, что это готовили на фабрике и замораживали. Омлет украшен кунжутом, семенами тыквы, сливочным сыром. Еще и финтифлюшка из огурца сбрызнутая бальзамическим уксусом. Сырники и блинчики оказались обычными.

В зависимости от аппетита, обед на одного гостя обойдется в 500 — 1000 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

САМЫЕ ДОРОГИЕ БЛЮДА

Ехать из Москвы до Адлера я не собирался — взял билет до Рязани. В дороге чуть больше двух часов. Из-за столика за спиной раздавалось довольное хлюпанье и чавканье.

— Вот это солянка! Просто улет! — нахваливал суп взъерошенный пассажир.

Так я понял, что на обед, к которому пришлось переходить через 15 минут после завтрак, чтобы все успеть, солянку можно не брать. Ее уже отрецензировали за меня. Прошу куриный суп (180 руб.) — добротный, макароны не разваренные. На второе два самых дорогих блюда — индейка с овощами (540 руб.) и пенне с тигровыми креветками в соусе Помодоро (590 руб.).

Индейка рубленная, с большим количеством тушеных зеленых перцев. Для меня это оказалось слишком ЗОЖ. Пенне, или в простонародье макароны-перья, вышли не аль-денте. Но и не переваренные. Мясистых креветок не пожалели.

Объелся! Но набрался сил и заказал еще позицию из детского меню — картофельное пюре (190 руб.) с наггетсами (290 руб.). Принесли такую порцию, что можно накормить многодетную семью. Нареканий к качеству нет.

А это блюда на завтрак. Его подают до 10:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Что еще есть в меню

Салат из свежих овощей - 250 руб.

Сельдь с картошкой и опятами - 390 руб.

Борщ - 310 руб.

Грибной суп-пюре - 380 руб.

Запеченное куриное бедро - 380 руб.

Бифштекс с картофелем и овощами - 470 руб.

Сосиски с макаронами - 250 руб.

Мини-пельмени с говядиной - 290 руб.

Выпечка и торты - 60 — 350 руб.

Чипсы, сухарики, орешки - 150 — 290 руб.

Сырная тарелка - 540 руб.

Карта бара

750 мл вина, шампанского - 900 — 2500 руб.

Водка 50 мл - 250 руб., 500 мл - 900 и 1900 руб.

500 мл коньяка - 900 и 3500 руб.

Бутылочное пиво - 150 — 350 руб.

Чай 200 мл - 80 руб., 600 мл - 180 руб.

Капучино, латте - 180 руб.

Морс, компот - 90 руб.

Газированные напитки - 180 руб.

СПРАВКА «КП»

Спасибо Микояну за эти рестораны

Вагоны-рестораны появились в царской России на рубеже XIX - XX веков. Первое время были лишь в поездах императорской семьи. Потом их поставили на международные направления и понемногу начали вводить внутри страны. Но Первая мировая и революция прервали тенденцию.

На железную дорогу они вернулись благодаря наркому Анастасу Микояну, которого называют отцом советского общепита. Он распорядился разработать единые стандарты питания в поездах и запустить вагоны-рестораны в массы.

В документах 30-х годов можно встретить примеры блюд, которые предлагались гостям вагона-ресторана: заливная осетрина, ростбиф, рулет из гуся, суп-ризотто, жаренная белуга, миндальное безе, пунш. В первые годы высокой планке стремились соответствовать. Продукты для вагонов-ресторанов особой строкой шли через распределители.

С началом Великой Отечественной и после нее меню стало проще. Неизменным оставался роскошный интерьер: букет на столе, накрахмаленные скатерти, фарфоровые тарелки. В некоторых даже ставили пианино.

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