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В мире28 июля 2021 18:00

Пожары в Анталье в Турции: последние новости на 28 июля 2021 года

Огонь тушат более сотни пожарных машин и самолеты. Рассказываем последние новости о пожарах в Анталье в Турции на 28 июля 2021 года
Ксения АНУФРИЕВА
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В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории.

В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории.

Фото: EAST NEWS

В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья горит лес на большой территории. Сайт kp.ru рассказывает последние новости о пожарах в Анталье в Турции на 28 июля 2021 года.

- Крупное возгорание началось во второй половине дня в среду из-за сильной жары в четырех местах в ближайшем к городу Манавгат лесном массиве. Огонь очень быстро распространяется из-за сильного ветра и приближается к населенному пункту.

В Анталье лесной пожар перекинулся на жилые районы

- В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

В Анталии из-за аномальной жары горят леса

- К тушению пожаров привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и более сотни пожарных машин.

В Анталии из-за аномальной жары горят леса

- В настоящее время огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья, пламя частично затронуло центр города и отдельные городские кварталы. В шести из них прошла эвакуация местных жителей. На опубликованных видео виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов.

- По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 53 человека, информации о погибших пока что нет.

Крупный лесной пожар в Анталье 28 июля 2021 года

- В генконсульстве России сообщили, что обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, пока что не поступало. Все экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации. Местные власти говорят, что пожар не представляет опасности для туристических объектов.

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