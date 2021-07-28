Видео лесных пожаров в Анталье появилось в сети. Фото: кадр из видео

Масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья. К тушению огня в лесах в настоящее время привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Об этом в среду, 28 июля, сообщила местная администрация. Видео лесных пожаров в Анталье опубликовали в сети очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что небо в непосредственной близости от жилых домов заволокло густым черным дымом. Возгорание началось сегодня во второй половине дня, из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории и продолжает наступать.

- Опасности для туристических объектов пока что нет. На данный момент сообщений о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются, - сообщил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.

Градоначальник отметил, что у специалистов вызвал подозрения тот факт, что пожар начался сразу в четырех точках. По этому поводу проведут расследование. В зону стихийного бедствия уже выехал глава местного министерства сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Как писал ранее сайт kp.ru, в понедельник федеральная Авиалесоохрана сообщила, что в начале текущей недели в России огнем были охвачены 830 тысяч гектаров леса.