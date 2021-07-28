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В мире28 июля 2021 18:17

Половину Италии накрыло пожарами, в вторую забросало градом

Вслед за Германией Аппенинский полуостров попал под удар стихии
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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На западе страны бушуют сильнейшие пожары, ведь Сардиния оказалась буквально расплавлена теплыми воздушными массами, накатившими с севера Африки

На западе страны бушуют сильнейшие пожары, ведь Сардиния оказалась буквально расплавлена теплыми воздушными массами, накатившими с севера Африки

Фото: REUTERS

Климатические аномалии, утюжащие Европу и Китай, не дают человечеству вздохнуть спокойно. Теперь в центре стихии оказалась Италия, которую накрыло одновременно и градом, и огнем.

На западе страны бушуют сильнейшие пожары, ведь Сардиния оказалась буквально расплавлена теплыми воздушными массами, накатившими с севера Африки

В Анталье 19 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата

В результате температура на острове поднялась до 40 градусов, и то тут, то там стала вспыхивать сухая трава, которая привела к масштабным возгораниям, из-за которых выгорело уже 10 тысяч гектаров. В некоторых городах и деревнях пламя вплотную подступило к стенам домов, в результате чего жители были вынуждены спасаться бегством. Всего власти эвакуировали около 400 человек.

Крупный лесной пожар в Анталье 28 июля 2021 года
Сейчас в тушении пожаров задействованы более семи тысяч спасателей и военных, семь специальных самолетов, 13 вертолетов и еще несколько десятков единиц спецтехники.

Сейчас в тушении пожаров задействованы более семи тысяч спасателей и военных, семь специальных самолетов, 13 вертолетов и еще несколько десятков единиц спецтехники.

Фото: REUTERS

Сейчас в тушении пожаров задействованы более семи тысяч спасателей и военных, семь специальных самолетов, 13 вертолетов и еще несколько десятков единиц спецтехники.

Лесные пожары вспыхнули в Анталии

Не стихает огонь и на Сицилии. Сейчас там объявлено чрезвычайное положение, а туристам рекомендуют покинуть остров.

В Анталии из-за аномальной жары горят леса

А вот на севере итальянцев буквально прибило снежным градом. В области Эмилия-Романья на не ожидавших такой напасти жителей страны стали падать куски льда величиной с хорошее яблоко. Разгул стихии достиг такой мощи, что в результате полиции пришлось на три часа перекрыть участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана для проезда техники и спасателей.

Разгул стихии достиг такой мощи, что в результате полиции пришлось на три часа перекрыть участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана для проезда техники и спасателей.

Разгул стихии достиг такой мощи, что в результате полиции пришлось на три часа перекрыть участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана для проезда техники и спасателей.

Фото: REUTERS

Впрочем, многие автолюбители и так не решились выводить своих "железных коней" от греха подальше, ведь град уже повредил сотни тысяч автомобилей, поэтому желающих совершить поездку с "дыркой в лобовухе" нашлось не особо много. Тех, кого не добил лед, накрыло обвалившимися частями крыш, поэтому теперь автомастерским на севере полуострова предстоит много работы.

Российские туристы сняли пожар в Анталье с территории отеля
Не обошла стихия и остров Комо, являющимся излюбленным местом отдыха мировой элиты.

Не обошла стихия и остров Комо, являющимся излюбленным местом отдыха мировой элиты.

Фото: REUTERS

Не обошла стихия и остров Комо, являющимся излюбленным местом отдыха мировой элиты. Большинство населенных пунктов на его берегах оказались затоплены, а спасатели сняли более 60 человек из домов, окруженных водой. Особенно пострадала коммуна Бриенно на западе водоема, где эвакуировать пришлось 50 человек, которые к тому же чуть не "взлетели на воздух" из-за утечки газа.

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