Ведущие «Дома-2»: «Ольга Бузова некрасиво ушла с проекта, поэтому и взяли Даву»

Из-за Давы Бузова перессорилась с коллегами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Дом-2» выходит на телеканале «Ю» уже три месяца. Но до сих пор главная закулисная интрига на проекте – ссора Ольги Бузовой с другими ведущим реалити-шоу. Интрига в следующем: незадолго до премьеры «Дома-2» на новом телеканале стало известно, что главной звезды шоу Бузовой не будет. Оля ушла сама – это стало неожиданностью для продюсеров, рекламная компания по запуску шоу на «Ю» проходила с ее участием. Да и поклонников у Оли больше, чем у других соведущих. В общем Бузова нанесла неожиданный удар по создателям реалити-шоу, но имела права – проект больше не выходит на ТНТ, а у Ольги появились более заманчивые предложения.

Бузова с присущим ей энтузиазмом взялась за новые проекты: записывает шоу на ТНТ, скоро едет в Минск, где стала наставником вокального телеконкурса «Х-Фактор. Беларусь», дает концерты, записывает песни. И вдруг Бузова получила неожиданный ответ от создателей «Дома-2»: летом ее место на шоу занял Давид Манукян. Ведущим реалити-шоу сделали экс-жениха Ольги, с которым она рассталась со скандалом. Дава охотно получает дивиденды после романа со звездой. Бузова обиделась и в отместку отписалась от ведущих «Дома-2»: Бородиной, Орловой, Кадони и других менее известных широкой публики звезд телепроекта. Они обиделись в ответ.

Ольга Орлова оправдалась за всех коллег – мол, они не влияют на решения продюсеров, и она узнала про Даву накануне его съемок в «Доме-2». Орлова в интервью Fаmetime TV объяснила почему в ответ отписалась от коллеги: «Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я узнала ровно в тот же день эту новость про Даву, как узнала она. Я считаю, что назвать нас предателями – это слишком. Я ничего плохого не сделала для нее. Мы всегда жили дружно. Ее обида точно не должна была быть направлена на ведущих. Она прекрасно знает, что ведущие последние узнают о новых ведущих, потому что мы все ревностно относимся к новым ведущим. Нас не ставят в курс дела… Мы все были в неудобно позе».

Ход продюсеров Орлова объяснила так: «Бузова объявила продюсерам, что уходит в день, когда должны были снимать «лобное место» с ее участием. Продюсер начала звонить мне – вызывать на работу, а я была в Казани. Оля решила уйти за несколько часов до эфира. Думаю, что Даву привели на проект, потому что Оля некрасиво ушла с проекта. Это мои предположения. Наверное, у нее есть другие предложения, которые гораздо выгоднее».

Ольга Орлова работой на «Доме-2» очень дорожит и оправдывает проект: «Я поняла одну вещь, что те, кто ругают Дом-2 они его не смотрят – они просто знают, что это программа, где происходит что-то аморальное. А когда начинают смотреть, развеивается этот миф. Бывает жесть – кто-то кому-то нагрубит, кто-то кого-то бросит, кто-то кому-то даст в нос. Там происходит все то, что бывает в жизни».