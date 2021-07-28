Российские силовики показали свой характер в Токио

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (ОКР) - серебряные медали. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов направил поздравление в адрес спортсменов Росгвардии, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Военнослужащие действительно отличились в целом ряде спортивных дисциплин.

Так, первую золотую медаль в копилку российской сборной принесла инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии прапорщик Виталина Бацарашкина. Она победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин, а также завоевала серебряную награду в смешанном командном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В тоже время инструктор по спорту 2 категории лейтенант Виктор Минибаев стал обладателем бронзовой медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Спортсмены из Центрального округа Росгвардии старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян одержали первенство по спортивной гимнастике в командном многоборье. И получили золотые медали.

Отличные результаты показали наши пловцы: старший инструктор спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии пловец рядовой Климент Колесников завоевал серебряную медаль на дистанции "100 метров на спине", а военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии рядовой Михаил Вековищев стал призером в составе команды российских пловцов, занявшей второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Золотов поблагодарил олимпийцев "за упорство, крепость духа и волю к победе - качества, которые всегда отличают представителей Росгвардии" и подчеркнул, что в войсках национальной гвардии внимательно следят за каждым выступлением и болеют за всех спортсменов олимпийской сборной России.

Отличились в Токио и представили МВД России. Полицейский патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по городскому округу Лобня Московской области старший сержант полиции Евгений Рылов стал серебряным призером в плавательной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Руководство МВД России также поздравило Евгения и его товарищей по команде с высоким достижением и пожелали им новых побед, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.