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Общество28 июля 2021 19:53

Первый канал — о закрытии программы Ксении Собчак «Док-ток»: «Это фейк. Шоу находится в летнем отпуске»

Как только программа исчезла из телесетки, поползли тревожные слухи
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Проект замышлялся как авторский бенефис Ксении Собчак

Проект замышлялся как авторский бенефис Ксении Собчак

Фото: Кадр видео

Мокьюментари-шоу «Док-ток» выходит в эфир с февраля 2020 года. Поначалу проект замышлялся как авторский бенефис Ксении Собчак (ведущая настойчиво сообщала, что придумала уникальный формат лично), где горячо и полудокументально обсуждаются резонансные события в обществе, но в итоге все пришло к тому, что Александр Гордон стал соведущим и по сути начал вытаскивать выпуски на собственной харизме.

И вроде бы рейтинги проекта были не такими уж и фатальными, однако тучи вокруг шоу сгущаться от этого не прекратились.

Фото: Первый канал

Как только наступило лето и множество программ на всех федеральных каналах ушли в отпуск («Вечерний Ургант», «Место встречи» и проч.), в некоторых СМИ и телеграмм-каналах поползли слухи о том, что проект Ксении Собчак прекратил существование. Некий информированный источник якобы сообщил, что рейтинги вовсе не устраивают руководство телеканала, да и ведущая «поднадоела» зрителю.

Это не так.

Выдавать желаемое за действительное рано.

— Информация о закрытии программы Док-ток является фейком, — сообщили в пресс-службе Первого канала. — Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир.

Ксения только-только вернулась из отдыха в тихом курортном городке Форте-деи-Марми. Александр прекрасно проводит время вместе с семьей в загородном доме в 30 километрах от Москвы. Как только ведущие наберутся сил и вдохновения, а редакторы программы подкопят тем для реализации — новый сезон программы сразу же начнут снимать.

Телевизор: Проекты