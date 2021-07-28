Тихановская выпросила встречу с Байденом: О чем говорила бывшая кандидат в президенты Белоруссии

Светлана Тихановская рассказала о прошедшем свидании с Джо Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден принял-таки в Вашингтоне Светлану Тихановскую. Об этом сам Байден сообщил в своем твиттере.

- Для меня было честью встретиться сегодня утром в Белом доме со Светланой Тихановской. Соединенные Штаты Америки поддерживают белорусский народ в его стремлении к демократии и правам человека, - написал американский президент.

Заметим, никакой конкретики, даже статус Тихановской скромно опущен. А ведь бывшая кандидат в президенты Белоруссии, которая уехала из страны после массовых протестов против итогов выборов, дожидалась этой встречи очень долго. Тихановская в США уже больше недели, изначально ее не было даже в расписании помощников госсекретаря Штатов, но позже ее приняли и ответственные за Восточную Европу люди, и сам глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

Светлана Тихановская рассказала о прошедшем свидании с «лидером свободного мира» в Белом доме намного подробнее:

- Я призвала президента Байдена помочь нам сделать Белоруссию успешным примером ненасильственного перехода к демократии.

Как будто мало таких примеров, где были успешно задействованы технологии цветных революций. Да и метод, который предлагает Тихановская и ее окружение, давно известен: задавить Лукашенко санкциями, перекрыть кислород, чтобы люди совсем взбунтовались. Ну а главный страх белорусской оппозиции, что о ней все забудут.

- Кризис в Белоруссии должен быть включен в международную повестку, в ООН и ОБСЕ, - подчеркивает Тихановская.

Впрочем, судя по тому, что визит гражданки Белоруссии не удостоился на официальном сайте Белого дома даже скромной формальной заметки, Тихановская никаких конкретных обещаний от Байдена не услышала.

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