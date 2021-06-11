С мерзавцами расставаться труднее, чем с хорошими парнями

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Еще недавно считалось - раз не бьет, значит, жить можно, про эмоциональное насилие в семье говорить было не принято. Подумаешь, гнобит и жизнь заедает, все так живут. Не все, считает наш колумнист.

Валентина:

У меня был муж, который был повернут на порядке. Чтобы вы понимали, он мог поставить мне рядом с кроватью мусорное ведро как наказание за то, что я вовремя его не вынесла. Или, например, заставить переставлять тарелки по ранжиру: от столовых к десертным. Ужасно то, что таких вот мерзавцев абьюзеров тяжелее от сердца отрывать, чем хороших парней. Два года в себя приходила после развода.

Кира - Валентине:

В этом фишка всех абьюзеров, сначала рассказать, какая ты принцесса, чтобы потом, когда он будет выедать тебе мозг, ты думала, не такой уж он плохой, вон в начале отношений какие красивые слова говорил, на самолете летал из другого города. Нельзя мерить мужчину прошлым временем, смотрите на то, что он творит сейчас.

Таня:

У меня дед был, он жил по часам. Завтрак строго в 8 утра и всегда бутерброд с колбасой, в обед - всегда борщ, после программы «Время» все ложатся спать. И бабушка ему никогда не перечила. Только когда умирала, попросила, где угодно, только не делайте наши могилы рядом. Хоть после смерти подальше полежу. А ведь дед даже голоса не повышал, но заедал всем мозжечок знатно.

Николай:

А не много ли мы стали говорить о том, какие все нежные. Чем больше читаю таких статей, тем больше ощущение, что скоро жениться никто не будет. Может, надо как-то проще относится ко всему?!

Света - Николаю:

Так уже наотносились, 80 лет смотрели, пока в других странах сексуальные революции творились, а у нас ячейки общества строили. Вот только что-то счастливых людей больше не стало. Так, может, теперь, когда стали больше говорить, их больше будет!

Алина:

А у меня муж называет абьюзером мою маму из-за того, что она может в любой момент прийти к нам домой без приглашения. Или купить то, что мы не просили. Однажды пришла и убралась у нас дома, пока нас не было. Он был в гневе.

Австралийские ученые выяснили, что дочь-подросток доводит родителей до развода чаще, чем сын. Читатели в откликах с автором и демографами не согласились.

Кристина:

У меня две дочки-близняшки, и, когда они стали подростками, я хотела уйти из дома навсегда. Бесконечные капризы, проблемы в школе, ор, скандалы. Ощущение, что они соревновались, кто из них быстрее доведет меня до инсульта. А поступили в универ и стали просто лапочками. Мы с мужем то время просто с ужасом вспоминаем.

Вика - Кристине:

Да разве это от пола зависит? У меня точно так же вел себя сын. И он же родной человек, ты не можешь взять выходной от его закидонов или сдать его в детдом. Хотя очень хотелось. Мы даже к психологу ходили, но помогло мало. Отпустило его только лет в 16, когда он начал немного голову включать, а до этого был треш.

Валентина:

Автор пишет, что «математики и дрессировщики разводятся в два раза чаще, чем другие семьи». Я из семьи математиков, а муж у меня физик, и у нас у всех очень крепкие семьи. Ведь люди, которые идут в точные науки, скорее всего, флегматики и пару себе находят под стать. Так что все эти исследования - враки!

Николай:

Я развелся, когда дочке исполнилось 15 лет, потому что понял, что она уже взрослая, хотя с ее матерью хотел расстаться, когда она еще малышкой была. Просто ждал и терпел. Она, кстати, это нормально восприняла. Снова женился, она очень любит моего маленького сына.

Саша:

Мне кажется, причина развода - не дети-подростки, а усталость, которая к этому времени накапливается в браке. Супруги вдруг понимают, что все уже пережили вместе и дети вроде уже не дети, можно дальше пойти разными дорогами.

На самом деле главных ошибок мужчин, которые хотят понравиться женщинам, не так уж много, но они роковые. Поэтому если вы мужчина, еще раз перечитайте материал, а заодно и отклики, где девушки назвали еще много минусов, которые могут свести на нет всю симпатию.

Марина:

Ужасно бесят те, кто занимаются самолюбованием. А если еще подчеркивают, какие у них дорогие шмотки, - сразу лесом! Мы же все видим и понимаем и без ваших слов. А если вы промолчите про свой бизнес или часы, это будет гораздо ценнее, чем понты. Понты всегда дешевые.

Клава:

А меня смешат мужики, которые начинают задвигать шутки из Stand Up, а ты их уже слышала. И это сразу как-то убого выглядит, и мне за них становится даже неловко.

Аня:

Да ладно вам придираться, мужики разные, кто-то на гороскопах повернут, а кто-то и поэзией не гнушается, я не вижу здесь ничего криминального. Хуже, если он нарцисс или бабник, хотя кто-то умудряется собирать комбо в одном.

Марина:

А как насчет трусости? Когда речь заходит о принятии сложных решений, а он сливается?

Рита:

У меня татуировка лотоса на копчике - привет из 2007 года, и я уже не раз попадала в ситуацию, когда парень при мне начинает поливать помоями женщин с тату. Причем там вообще срабатывает какой-то стереотип, что раз она себе позволила набить тату, то и я имею право ее оценить. Меня прям выносит после таких диалогов.