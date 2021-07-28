Лунный календарь на август 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Лунный календарь на август 2021 года
Фото: Shutterstock
1 августа, воскресенье
22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Особое внимание семье, а также тем людям, связью с которыми мы дорожим. Не отказывайте им в их просьбах и старайтесь упреждать желания.
Завершайте начатое, прежде чем приступить к новым проектам.
Именинники: Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.
2 августа, понедельник
23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
День под знаком завершения. Доводим до логического конца дела, проекты, собираем урожай и делаем заготовки на зиму. А вот принимать серьезные решения сейчас не стоит. В этом дне много агрессивной энергией, помните об этом, общаясь с окружающими.
Именинники: Афанасий, Илья.
3 августа, вторник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Активный день. Смело составляйте внушительный план действий и приступайте к его реализации. Хорошо проводить финансовые операции, заниматься строительством, а также начинать обучение чему-то новому.
Именинники: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.
4 августа, среда
25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Не лучший момент для принятия решений. Если есть возможность, отложите это. А пока займитесь разработкой планов на будущее и хозяйством. Надо выявить его «слабые точки» и наметить пути решения бытовых проблем.
Именинники: Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.
5 августа, четверг
26-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Откровенно тяжелый день. Всем и вся сегодня что-то нужно от нас. Искушения подстерегают на каждом шагу. Нужно собрать волю в кулак, дабы не поддаться им.
Постарайтесь избегать общения с «пасмурными» личностями. Сегодня они есть шанс погрязнуть в их настроении.
Именинники: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор
6 августа, пятница
27-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
День обретения мудрости, знаний. Сейчас самый подходящий момент для получения новой информации, учебы, самосовершенствования. Не стоит также игнорировать общение с мудрыми людьми, даже если их речи кажутся вам занудными.
Именинники: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.
7 августа, суббота
28-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Самое время заняться собой! Причем, это касается и духовного, и физического аспекта. Сейчас важно побыть наедине с собой, подумать, построить планы, прислушаться к своему внутреннему голосу. Не стоит забывать также о физическом здоровье и форме. Сейчас хорошо сходить на массаж, в баню или сауну.
Именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.
8 августа, воскресенье
29-й/1-й лунный день. Новолуние во Льве.
Тяжелый день. Сегодня не надо браться за дела, лучше посвятить себя отдыху, общению с близкими людьми.
Стоит опасаться бытовых травм, а также надо быть аккуратным со словом: даже вполне безобидные шутки могут стать причиной глубокой ссоры.
Именинники: Моисей, Прасковья, Федор.
9 августа, понедельник
2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Несмотря на то, что день нейтральный, можно приступать к важным делам. Если не к ним самим, то точно к их подготовке. Хорошо начинать хозяйственные дела, а также заниматься благотворительностью. Эти лунные сутки проходят под девизом «умножение добра»
Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа, вторник
3-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Выходит наружу то, что мы обычно стараемся скрыть от окружающих. Это и эмоции, и информация. Соблюдайте осторожность и постарайтесь контролировать свою речь, шутки, дабы не обидеть близких.
Полезны физические нагрузки.
Именинники: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.
11 августа, среда
4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Тревожный сложный день. Не планируйте важное, особенно дела, связанные с финансами, строительством и все, что должно быть «на века».
Сегодня предстоит принять важное решение. От того, каким оно будет, зависит дальнейших ход событий. Так что, хорошо подумайте прежде, чем сделать выбор.
Именинники: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.
12 августа, четверг
5-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Не самый благоприятный день. Не делайте резких движений, повремените с принятием решений.
Сейчас крайне неблагоприятный момент для взаимодействия с противоположным полом. Все наши поступки будут истолкованы не так, как мы задумываем.
Именинники: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
13 августа, пятница
6-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Благоприятный день, но с ограничениями. Отказываемся от поездок и путешествий. Сейчас лучше оставаться дома. Не лучший момент и для того, чтобы приступать к судебным тяжбам.
Зато зеленый свет различным операциям с деньгами. Хорошо совершать большие покупки, заниматься инвестициями.
Именинники: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа, суббота
7-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
У слова сейчас особенная сила. А это значит, надо использовать момент, чтобы убедить кого-то в своей правоте, переманить на свою сторону. Благоприятно проводить мастер-классы, встречи, переговоры. Но несмотря на все это, каждое слова, каждая фраза должны быть взвешены.
Именинники: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.
15 августа, воскресенье
8-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Сегодня наступает наше преображение. Будут видны плоды тех трудов, которыми мы занимались в последнее время. Это, конечно, придаст сил и даст толчок к новым свершениям и целям.
В общении с окружающими стоит проявлять гибкость. Уступив в малом, выигрываем по-крупному.
Именинники: Василий, Никодим, Степан.
16 августа, понедельник
9-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Готовимся: к ссорам, непониманию и другим сложностям. Постарайтесь не вступать в споры и лезть на рожон.
Между тем, сегодня можно помириться с теми, кого обидели и исправить ошибки.
Именинники: Антон, Кузьма.
17 августа, вторник
10-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Хорошо отправляться в путешествия и в командировки. Кроме того, сейчас здорово начинать учебу или получать информацию другим способом. Сейчас наш мозг способен усвоить намного больше.
А еще наступило самое время для семейных застолий, откровенных разговоров.
Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.
18 августа, среда
11- й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Энергетический пик месяца. С потоком этой силы надо уметь обращаться: не стоит проводить время без дела, в праздности. Приступая к какому-то делу, будьте уверены в успехе на 100- процентов. Сомнения все испортят! Впрочем, с проектами, рассчитанными на долгое время, стоит подождать.
Именинники: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.
19 августа, четверг
12-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Сегодня предстоит ответить на вопросы, которые мы боимся задать сами себе. Но реальность такова, что нельзя постоянно делать вид, будто ничего не происходит. Если проблему не решить, она способна в буквальном смысле превратиться в снежный ком и уничтожить нас.
Именинники: нет
20 августа, пятница
13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Почти мистическое время, когда у нас вещие сны и предельно обострена интуиция. Можно принимать важные решения, делать судьбоносный выбор. Но стоит иметь в виду: все начатое необходимо обязательно доводить до логического конца.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.
21 августа, суббота
14-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Самое время заняться собой. Подходящий момент для очищения организма, а также для начала санаторно-курортного лечения, профилактики.
Кроме того, сейчас тот редкий момент, когда нам дается «вторая попытка»: попробуйте сделать то, что в первый раз не получилось. Имеющийся опыт поможет справиться с трудными задачами.
Именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.
22 августа, воскресенье
15-й лунный день. Полнолуние в Рыбах.
Тяжелый день, характеризующийся перепадами настроения и энергии. Не планируйте много, лучше сфокусируйтесь на себе, своих ощущениях и проведите день в спокойствии, обдумывании планов на ближайшее будущее.
Именинники: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
23 августа, понедельник
16-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Благоприятный день для большинства начинаний. Совершаем покупки, начинаем учебу, отправляемся в отпуск. А еще хорошо проводить время вместе с близкими, семьей. Устройте своим родным или друзьям праздник, они это обязательно оценят.
Именинники: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.
24 августа, вторник
17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Безмятежное время. Для деловой активности оно совсем не подходит. Этот день предназначен для радости, веселья, встреч с друзьями. Сегодня стоит отправиться за приятными впечатлениями. Куда именно? Может быть это будет поход в кино, на выставку или в кафе? Или же поход в лес…
Именинники: Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.
25 августа, среда
18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Символ дня - зеркало. Все, что происходит сейчас - отражение наших поступков. Помните: что мы посылаем во Вселенную, то и возвращается к нам обратно. Не стоит строить иллюзий или обижаться. Это пустое! Лучше проанализировать свои поступки и сделать выводы.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей.
26 августа, четверг
19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Неблагоприятный день. Следует соблюдать осторожность и четко следовать установленным правилам. Если этого не сделать, возможны травмы и неприятные ситуации.
Кроме того, этот четверг - едва ли не самый конфликтный день. Берегите отношения!
Именинники: Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.
27 августа, пятница
20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
А вот сегодня тот самый день, когда не стоит переутомляться, ни морально, ни физически. Энергетические ресурсы организма снижены. Стоит умерить свой пыл, желания. Необходимо отказаться от вредной еды и вредных привычек.
Именинники: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.
28 августа, суббота
21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Нейтральный день, подходящий для большинства дел. Благоприятно отправляться в отпуск, начинать проекты, связанные со строительством, спортом и искусством.
Кроме того, сейчас хорошо работать с телом: заниматься физической активностью, а также делать массаж, а также посещать другие профилактические процедуры.
Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.
29 августа, воскресенье
22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Зеленый свет всем делам, направленным на благотворительность, созидание, помощь.
В этот день хорошо получать информацию, начинать учебу, повышать квалификацию, а также передавать свой наставнический опыт.
Именинники: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.
30 августа, понедельник
23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Тяжелый день, который требует внимания и большого терпения. Сегодня тучи сгущаются, а результатом этой «непогоды» станут ссоры и глубокие конфликты.
Направьте свою энергию в правильное русло. В идеале, сегодня в графике не должно быть ни одной свободной минуты!
Именинники: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа, вторник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Яркий день, лишенный всякой агрессии. Удастся сделать много, причем не только для себя, но и для окружающих.
Проведите день в приятных заботах, встречах. Устройте своей второй половине романтический вечер.
Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые горячие знаки Зодиака: Рыбы - океан страсти, а Львицы не против смелых экспериментов
Рассказываем, кто больше всего привлекает мужчин (подробности)