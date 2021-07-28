Следователь о последнем члене ГКЧП: Бакланов был настоящим советским человеком, но мог быть вождем

28 июля ушел из жизни последний член ГКЧП, герой Социалистического труда Олег Бакланов. Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

В среду, 28 июля, ушел из жизни последний член ГКЧП, герой Социалистического труда Олег Бакланов. Бывший министр общего машиностроения СССР покинул этот мир на 90-м году многотрудной жизни.

«Комсомолка» обратилась к бывшему старшему следователю Генпрокуратуры СССР Леониду Прошкину. Именно он в августе 1991-го арестовывал Бакланова послед неудавшегося августовского путча, в котором тот участвовал, и проводил его допросы.

- Не стало Бакланова – а вы его «брали» после путча.

- Олег Дмитриевич, эх... – да, я его арестовывал. Он был секретарем ЦК КПСС. Ему я предъявлял обвинение. И допрашивал его. Он в Центральном комитете отвечал за оборонку.

- Его роль в ГКЧП?

- Он был очень серьезный человек. Когда меня спрашивают про людей из ГКЧП, я всегда вспоминаю песню Высоцкого: «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало». Бакланов мог быть вождем.

- Почему?

- Потому что жестко активным человеком в ГКЧП был именно Бакланов. Если бы у него имелись силовые возможности как, например, у главы КГБ Крючкова – то он бы сделал многое. Но он был секретарь ЦК по оборонке и собственных возможностей у него не имелось.

- Но программа преобразований была?

- Среди ГКЧПистов он был, по моему, единственным, кто не только хотел но и мог реально что-то сделать в стране. И, кстати, в следственном изоляторе с ним было интересно разговаривать.

- Это Вы ему предъявляли обвинения?

- Да, я предъявлял Бакланову обвинение в форме "захвата власти". И я же потом его освобождал, когда амнистия прошла. После того мы с ним встречались. Даже обнимались и целовались.

- Бакланов был по жизни кем?

- Настоящим советским человеком. А теперь советский человек умер. Который был старше меня на 15 лет.

- Как он держал себя на допросах?

- Достойно. Очень. Его предложения по реформированию СССР были реальностью. Он летал к Горбачеву в крымскую резиденцию в Форос. Он рассказал, что когда они уже уходили оттуда, Горбачев послал их по-русски на три буквы. Это же мне потом рассказала Раиса Максимовна.

- Что еще он вспоминал?

- Когда они прилетели из Фороса и ехали из аэропорта в Кремль, на улице, где поворот к Матросской Тишине, у Бакланова сломалось машина. И когда через несколько дней он сам уже сидел на верхнем этаже Матросской тишины, он мне говорил – смотри, ничего в этом мире не случайно…