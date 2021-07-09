"Идеальное утро": Кристина Асмус показала постельное фото с любовником

Бывшая жена Гарика Харламова не скрывает, что обрела личное счастье Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус в последнее время очень откровенна с поклонниками. Бывшая жена Гарика Харламова не так давно призналась, что у нее долгое время есть любовник. Теперь же актриса показала постельное фото с мужчиной.

Кристина Асмус на днях повредила ногу. Актриса рассказала, что порвала себе четыре связки, потому большую часть времени находится дома - в четырехэтажном особняке, который ей после развода оставил бывший муж Гарик Харламов. Судя по всему рядом с красавицей находится и ее любовник.

Кристина опубликовала в блоге постельное фото со своим мужчиной. "Идеальное утро", - подписала она интимный кадр из спальни. Молодые люди нежно соприкасаются руками.

Ранее Асмус призналась, что давно счастлива в личной жизни. "Да, у меня есть отношения. И не один год уже", - писала она.

Кристина Асмус в последнее время очень откровенна с поклонниками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, имя избранника красавица тщательно скрывает. А вот об отношениях с бывшим мужем говорит так: "Все сложно. Гарик очень обижен на меня".

Также актриса не исключает, родит новому возлюбленному. "Я родилась в многодетной семье. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше. А там - как Бог даст... Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми", - откровенничала красавица.