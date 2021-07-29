По Фрейду: Байден перепутал Трампа с Обамой

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Частые оговорки и непонятные высказывания, которые проскальзывают в речи президента США Джо Байдена, заставляют его политических оппонентов и просто недоброжелателей говорить о необходимости подвергнуть действующего главу Белого дома тесту на когнитивные способности.

Сам же Байден продолжает давать своим противникам почву для подобных высказываний.

Так, например, на недавнем выступлении в прямом эфире телеканала C-SPAN Байден перепутал Дональда Трампа и Барака Обаму, заявив, что в 2009 году действующий в то время президент Дональд Трап дал ему поручение относительно автомобильной промышленности, сообщает FoxNews.

«Простите, оговорка по Фрейду... Когда я был вице-президентом, президентом США был Барак Обама», – исправился президент, но сказанного не воротишь.

Буквально накануне республиканец Ронни Джексон, занимавший при Трампе пост врача Белого дома, заявил что Байден «полностью рехнулся» и усомнился в способности президента США управлять страной.

Среди перлов Байдена: заявление о том, что Камала Харрис – избранный президент США, путаница со словами «вакцинация» и «эскалация» в речи о России, со сходными по звучанию «салон» и «салун», а также ряд других оговорок.

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