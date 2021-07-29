Муж Макеевой не платит алименты и отбирает детей у экс-жены

Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились весной. А теперь сражаются в суде против первой жены бизнесмена. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об Анастасии Макеевой теперь регулярно пишут в СМИ, артистку обсуждают в соцсетях. Разбирают ни роли, а скандальную личную жизнь, которую актриса выставляет напоказ. Продолжается это полгода – с тех, пор как стало известно о новом избраннике артистки.

39-летняя Анастасия Макеева весной вышла замуж в четвертый раз. Ее избранник - 37-летний бизнесмен Роман Мальков ради брака с актрисой развелся с женой, которая родила ему четверых детей. Мальков и Макеева поженились спустя год после знакомства. В первом браке Роман прожил с женой Светланой Мальковой семнадцать лет. Поженилась пара в студенческие годы, когда учились в Обнинском институте атомной энергетики. Теперь в Обнинском суде идут разбирательства между супругами. 28 июля состоялся очередной. А накануне муж Макеевой подал еще одно заявления – в этот раз по поводу воспитания и проживания детей. Рассказываем о нюансах разборок между экс-супругами.

Алименты

Семь лет назад супруги Роман и Светлана Мальковы с детьми из Обнинска, что в Калужской области, уехали жить в Словению. В том числе по рекомендации врачей, так как у одного из детей была астма, и стоило попробовать смену климата. За границей освоились быстро: у Светланы появилась школа рисования, а у Романа - завод по производству легких стальных конструкций, фирма по проектированию и монтажу зданий.

Весной 2020-го Роман полетел в Россию, так как из-за пандемии работы в Словении не было. Макеева наняла Романа для проведения строительных работ в доме – с тех пор у них роман, а Роман ни разу за полтора года не прилетел в Словению, чтобы увидеть детей. Старшего ребенка, 16-летнего Андрея Малькова, отец и Макеева убедили переехать к ним. Парень бросил учебу в Словении и теперь путешествует с отцом и мачехой по просторам России и спектаклям Анастасии.

Светлана с тремя детьми живет в Словении и утверждает, что не получает алименты. В суде за положенные ее детям выплаты она борется с марта. Сначала суд назначил алименты по семь с половиной тысяч рублей на ребенка.

Малькова через суд добилась увеличения алиментов: присудили по двадцать пять тысяч рублей на каждого их трех детей. От алиментов на старшего сына Света отказалась, так как он живет с отцом. Но Мальков оспаривает решение суда по сумме алиментов.

В июле он отдыхал с женой сначала на курорте на Кубе, сейчас молодожены на Байкале. Роман даже грозит Светлане отсудить у нее алименты на старшего сына, публикует в соцсетях оскорбления в адрес бывшей жены. При этом мужчина позиционирует себя как успешного предпринимателя: за прошлый год прибыль его компании согласно отчетности (из открытых источников) - тринадцать миллионов рублей.

В Обнинске 28 июля состоялось шестое заседание суда по алиментам. Светлана Малькова рассказала о суде 28 июля: «Представитель в лице Макеевой А.В. прислала телефонограмму приостановить процесс и перенести слушание. Будет писать иски и жалобы, максимально тянуть все дела. Снова приходится объяснять детям, что папа в плену и не может содержать их, так как тетя Настя не разрешает».

Светлана Малькова не хочет возвращаться с детьми из Словении в Россию. А ее муж настаивает, чтобы сыновья и дочь жили на родине. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Борьба за детей

На своей странице в инстаграме Светлана Малькова опубликовала переписку и аудиосообщения – женщина утверждает, что так Анастасия Макеева общается с ее сыном. В этом разговоре звучит мат и оскорбления в адрес другого ребенка Светланы.

Малькова говорит: «Андрея я отпустила - ему шестнадцать, и он хотел доказать своему папе что он может все-таки заслужить его доверие, а значит заслуживает и весь мир! Отпускала с тяжелым сердцем, так как отношения между ним и его папой были всегда сложные». Светлана обращается к экс-мужу: «Сейчас наш сын жертва в твоих руках, которая оправдывает твою несостоятельность на новом пути. А шоу, алкоголь, курение, клубы, безразличие к сестре и братьям, нежелание учиться и преодолевать сложности - это результат того что личность ребенка, которую я вверила тебе для роста, ты рвешь на части. А тем временем на меня снова подали в суд - споры, связанные с воспитанием детей».

В чем же претензии у Романа Малькова к жене? Он настаивает, чтобы Светлана с детьми вернулась в Россию – в Обнинске у семьи остался дом. Светлана хочет и дальше жить в Словении, где у нее работа, у детей школа и кружки, секции. В Словении у семьи нет собственного жилья – приходится платить аренду. У Светланы вид на жительство в этом году продлен на пять лет, она работает, сейчас с детьми в Любляне, а ее интересы на родине представляет адвокат.

Порой Малькову критикуют за то, что она публикует в соцсетях компромат на мужа и Макееву. Светлана утверждает, что так защищает себя и детей: «У вас дети есть, они кушать хотят? Вас не шантажируют? На вас в суд не подают лишить родительских прав?» Роман теперь намерен оспаривать проживание детей в Словении. Мужчина встретил новую любовь в России, поэтому считает, что дети с первой женой должны последовать за ним.

У каждого своя правда. Светлана Малькова не намерена сдаваться – обратилась в опеку, оттуда ее отправили в прокуратуру. Многие женщины, которые прошли через тяжелый развод помогают Светлане советами – уже обратились за помощью к уполномоченной по правам ребенка в России с просьбой изучить образ жизни старшего сына Мальковых.

Роман Мальков в новом браке сопровождает жену артистку Анастасию Макееву в ее многочисленных рабочих поездках. А Макеева уже хвасталась, что благодаря этому скандалу у нее масса предложений по работе: «Спасибо хейтерам, я не знаю, как справиться с объемом предложений». Видимо их число выросло после потасовки Анастасии Макеевой с первой женой Романа Малькова в «Прямом эфире».

Эта история – пример тренда последних лет: скандалы в личной жизни звезд – лучший способ напомнить о себе, получить интерес аудитории и работодателей.

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