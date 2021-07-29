В Тюмени предупрежден теракт, уничтожены двое вооруженных террористов

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На кадрах оперативной съемки - тела бандитов, выходцев из центрально-азиатского региона. Они застыли в высокой траве, будто продолжают куда-то бежать. В руках пистолеты, у ног - бомбы, начиненные стальными гайками.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (далее МТО) "Исламское государство" (запрещена в России), в состав которой входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона, планировавшие, по указанию зарубежных эмиссаров МТО, совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей, - сообщает ФСБ России.

Операцию спецслужбы провели в ночь с 28 на 29 июля. При задержании главарь и его сообщник забрали из тайника на окраине Тюмени бомбу, но завершить задуманное им помешали бойцы спецназа. При попытке оказать вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России они были нейтрализованы меткими выстрелами.

В результате операции местное население и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Во время обысков по месту жительства бандитов были обнаружены другие самодельные бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература. Идет розыск их подельников.

Отметим, что большинство сторонников запрещенных террористических организаций пытаются оказать вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Они знают, что в случае задержания и суда им грозит более 20 лет колонии или пожизненный срок.