ФСБ нейтрализовала двух сторонников ИГ* в Тюмени

ФСБ нейтрализовала двух террористов из ИГ* в Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нейтрализовала двух сторонников ИГИЛ* в Тюмени. Злоумышленники планировали теракты в людных местах.

- В ночь с 28 на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСБ России задержала 45 подпольных оружейников. Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях. У подпольных оружейников в ходе операции изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

*Запрещенная в России террористическая организация