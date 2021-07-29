Денег меньше, обязанностей больше. Три четверти работников сталкивались с обманом при трудоустройстве

Чаще всего работодатели хитрят с зарплатой, кругом обязанностей и условиями труда. Фото: Shutterstock

На рынке вакансий сплошной обман. Такой вывод можно сделать на основании недавнего опроса, проведенного специалистами сервиса по подбору персонала Работа.Ру (имеется в распоряжении kp.ru). Выяснилось, что три четверти претендентов сталкивались при трудоустройстве с искажением информации. В объявлении написано одно, на собеседовании выясняется другое, а как начнешь работать, так оказывается третье — причем, гораздо менее привлекательное, чем обещали вначале.

Чаще всего работодатели хитрят с зарплатой, кругом обязанностей (по факту навешивают многое, о чем не упоминали на собеседовании) и условиями труда. В редакционной почте больше всего жалоб от строителей — похоже, их кидают на деньги чаще всего.

- Да, в объявлении и даже на собеседовании работодатель нередко приукрашивает действительность, чтобы привлечь как можно больше претендентов и иметь больший выбор, - рассказал kp.ru адвокат Филипп Деменков. - Но при подписании трудового договора все условия работы должны быть зафиксированы. И если условия, под которыми подписались и работник, и работодатель, нарушаются, то это повод обратиться в суд или трудовую инспекцию. Но на практике такое бывает редко — люди либо просто увольняются, либо, если в целом работа устраивает, несут свой крест — работают лишние часы, выполняют дополнительные обязанности, не прописанные в договоре.

Типичная ситуация, о которой говорят работники: в объявлении указана одна зарплата, а на собеседовании называют цифры поскромнее. Некоторые эксперты даже предлагают ввести для работодателей ответственность за такое передергивание.

- Да ничего не даст эта ответственность, - успокоил адвокат. - Работодатель всегда может сказать, что на собеседовании оказалось, что работник не так силен, как хотелось бы, но компании нужны и такие работники — только на меньшую зарплату. И все — что ему предъявишь?

Особое мнение

«За вранье работодатель может и в лоб получить»

Эксперт объяснил, почему считает масштабы обмана при приеме на работу сильно преувеличенными

- Думаю, что случаи обмана в объявлениях о вакансиях есть, но их не так много, - сказал kp.ru основатель и гендиректор портала поиска высокооплачиваемой работы Superjob Алексей Захаров. - Если работодатель пишет неправду, то это делает процесс подбора персонала значительно дороже. Человек читает замануху, а на собеседовании выясняется что все не так. Один просто уйдет, а другой матом обложит такого работодателя да еще и в интернете про него пропишет. А третий, простой работяга, к примеру, может и в лоб дать за обман. Работодатель сразу поумнеет и перестанет писать сказки. Искусство менеджера по подбору персонала как раз и заключается в том, чтобы максимально точно и подробно описать будущую вакансию — хотя бы просто для того, чтобы не тратить время на разговоры с людьми, которые заведомо не подойдут.

ТОП-5.

О чем работодатели чаще всего врут в вакансиях*, %

О размере зарплаты 79

Об обязанностях 71

Об условиях работы 64

Об официальном оформлении 45

О карьерном росте 36

Когда работники узнавали об обмане*, %

Когда начали работать 41

В ходе собеседования 38

Прочитав отзывы о компании в интернете 21

* Допускается множественность ответов

Источник: Работа.Ру

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