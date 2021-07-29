Арас Агаларов: В России цены на жилье так растут, потому что не строим как в Китае и Америке

Бизнесмен Арас Агаларов Фото: Аца КОШТЭ

- Вот, знаете, президент Путин на днях сказал, что инфляцию у нас разгоняют, в том числе, и за счет доллара американского. Ну, то есть, американскую инфляцию вместе с долларом в Россию США завозят. А тут и наша инфляция накладывается…

- А, ну, да. Сейчас объясню.

- Это так?

- Ну, смотрите. Долг США за год вырос почти на 5 триллионов долларов. Они были должны 22 или 23 триллиона, сейчас - то ли 28, то ли 29. То есть, они выпустили огромное количество новых денег. Это называется - мягкая денежно-кредитная политика. В связи с этим доллар сам по себе немножко обесценился.

И, относительно доллара, у нас еще и рубль за время пандемии обесценился. То есть, у нас одна инфляция накладывается на другую. И, естественно, в целом, она усиливается.

Но в любом случае у нас и рубль слабеет относительно доллара, если вы посмотрите курсовую разницу против прошлых лет. И сам доллар еще «сдаёт». Да, здесь, конечно, президент прав, есть такая история.

- А мы можем как-то этому противостоять, чтобы не сильно зависеть?

- Нет, потому что доллар на сегодняшний день, что бы мы ни говорили, является единицей измерения. И ВВП, и стоимости нефти, и стоимости газа, и чего угодно. То есть, все меряется в долларах. Так же как все меряется в метрах и в сантиметрах.

- И выхода нет в этой ситуации? Ну, где же выход.

- Выход у нас как бы единственный. Если бы мы все делали немножко как бы правильней, пожестче и по-другому, у нас рубль бы не слабел относительно доллара. Хотя бы, условно говоря, коэффициент был 1,2, а не 1, 4, понимаете, что я говорю.

- А давайте расшифруем - как понять, что коэффициент был бы 1,2, а не 1, 4.

- Ну, если вы посмотрите прошлый год, у нас рубль имел - относительно доллара, другую цифру. Я сейчас ее точно по памяти вам не скажу, но не 73. То есть, относительно доллара, у нас рубль подешевел. И сам доллар подешевел. Вот имейте в виду – получилась двухступенчатая система.

- Понял. И еще вопрос. По телевизору все видели, что вы рядом с Путиным губернатором Московской области Воробьевым стояли при открытии участка ЦКАД - Центральной кольцевой автодороги… А потом я услышал, что эта стройка - она оказалась для вас убыточной?

- Ну, дело в том, что у меня был участок, на котором было очень много элементов газотранспортной системы, на последних 20 километрах находилось 8 магистральных газопроводов высокого давления. И эти газопроводы должны были переложить, чтобы могли строить дорогу. Вот перекладка затянулась. Ее закончили только в конце прошлого года, а на каких-то участках - даже в начале этого. И, фактически, я свои 25 километров из 50 строил в 2021-м по ценам 2015 года.

- Я почему об этом спрашиваю? Народ обеспокоен, а что дальше будет с ценами на жилье? Вы же прекрасно все это видите - к чему все идет…Руку на пульсе держите.

Мы знаем, что льготная ипотека подстегнула цены, мигранты уехали из-за пандемии, цены на стройматериалы, на железо, на все взлетели. Вот вы можете примерно сказать, какая часть подорожания жилья приходится на льготную ипотеку, на стройматериалы, сколько мигранты внесли? И чего дальше ждать? Что дальше может быть?

- Понимаете, это же рынок. Спрос и предложение.

То есть, я не согласен с тем, что вот, за счет льготной ипотеки, все это выросло. Если бы жилья строилось в достаточном количестве, то такого роста цены из-за стройматериалов и так далее, не было бы. Потому что мы помним, когда за 100 тысяч квадратный метр не могли продать, а сейчас цена ушла за 200.

Все-таки мы возводим жилья недостаточно. Во всех цивилизованных странах, в том числе в Китае, его строят - из расчета 1 квадратный метр на человека в год.

Если, условно говоря, в Китае полтора миллиарда населения, они и сдают полтора миллиарда квадратных метров.

Если в Америке, грубо говоря, 300 с лишним миллионов населения, несмотря на то, что там обеспеченность жильем значительно выше на человека уже, - все равно сооружают порядка 300 миллионов квадратных метров.

А у нас в стране жилья всего добавляется в год что-то в районе 80 миллионов. На 150 миллионов жителей.

Во-первых, это полквадратных метра на человека. Во-вторых, если вы сюда добавите дома, которые становятся, с возрастом, аварийными и ветхими, получается, что у нас просто дефицит жилья! За счет этого дефицита растут и цены, разумеется.

Но, естественно, все находят разные причины – мигранты, стройматериалы. Если бы жилья строилось достаточно, то есть, в два раза больше, то по такой цене нигде – ни в Москве, ни в области - его бы не покупали и не продавали.

- Тут еще и такой вопрос: чего дальше ждать? Цены и дальше так же будут расти? Или это - предел?

- Тут, понимаете, - придётся гадать на кофейной гуще. Это мы не знаем. Все зависит от того, что мы сделаем с рублем. Будет ли рубль укрепляться? Ослабевать? Что американцы сделают с долларом? Может, они дальше будут смягчать денежно-кредитную политику и наращивать свой госдолг, дальше выпускать деньги… То есть, это уравнение с десятью неизвестными. Я на это ответить не могу.

- Ясно. Но вы же обычно оптимизм вселяете. Можете что-то оптимистичное сказать по этому поводу?

- Ну, что оптимистичное? По телевизору мы смотрим целый день наводнения во всех странах, то есть, все утонули, землетрясения, ураганы. А мы пока ходим по твердой земле. И дождь бывает по щиколотку, не сносит нас. Поэтому, надеемся на лучшее. И будем жить дальше.

- Спасибо.

- Удачи.

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