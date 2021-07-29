Нужно ли России новое дело «ЮКОСа»?

Известный экономист поделился своим мнением о ситуации вокруг «Тольяттиазота» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Всегда приятно, когда поднятые тобой темы начинают жить самостоятельной жизнью. Как это, например, произошло с моей колонкой о российских защитниках мировой долларовой системы.. Но поскольку описанная тема реально важна, то хочу привести один пример. Есть у нас схватка за крупную компания «Тольяттиазот» (реальный участник топ-10 лидеров производства аммиака в мире), между его старым владельцем Махлаем и новым претендентом, Мазепиным. Детали «корпоративной войны десятилетия» можно прочитать, например, здесь: для нас же сейчас важно вот что.

Махлай считает, что имеет место рейдерский захват против предприятия ТОАЗ, Мазепин - выигрывает один за другим суды в России. Но Махлай, в свою очередь, выигрывает симметричные суды за рубежом – в Ирландии – и заявляет о перспективе судов в США. Вопрос, как Россия должна оценивать эту ситуацию? И не нужно говорить, что это решит суд. Решить-то он решит, но, если Мазепин «отожмёт» ТОАЗ (независимо от того, насколько это честно), Махлай будет иметь полную возможность резко ограничить крупную экспортную кампанию за пределами наших границ. Дела с «ЮКОСом» помните? А они ещё не завершены и также тянутся уже 20 лет. Оно нам нужно, повторение такой ситуации со всеми ее прелестями в мировых медиа и порчей имиджа России?

Есть тут, как понятно, два варианта. Первый — согласиться на приоритет судов западных и эту тему внутри страны закрыть. Тут уже возникнут проблемы (насколько я понимаю, ряд решений внутренних судов уже вступили в силу и тут нужны очень сильные аргументы, чтобы их отменить). Второй — проигнорировать Запад и объяснить, что мы тут сами себе хозяева, правила наши и потому — будьте так любезны, принять наши правила. Правила, разумеется, не примут, Махлай наложит арест на весь экспорт «Тольяттиазот» (и его доходы, тем самым). А экспортные контракты – это всегда перспектива новых проблем в судах иностранных юрисдикций.

Есть ещё один аспект, политический (напомню, но Мазепин ещё и с Лукашенко сцепился), но тут уж так много вариантов, что дальше ехать некуда. К слову, как человек из «команды Чубайса» (тот же Мазепин с его «делами в 90е») будет объяснять Чубайсу, зачем он ему создал проблемы в переговорах с Западом, это тоже их проблемы. А меня интересует только один вопрос: мы-то, в смысле, Россия, как в такой ситуации должны поступить?

Где здесь баланс между амбициями одного отдельно взятого олигарха и государственной целесообразностью? Особенно в связи с тем, что кое-какие договорённости всё-таки с администрацией Байдена достигнуты, и помогать его врагам (которые будут тыкать пальцем в историю с «рейдерским захватом») — тут к гадалке не ходи. При этом я знаю особенности нашего суда — дело ТОАЗ имеет все шансы закончиться так, как того хотят дирижеры этого судебного шоу. Ведь не секрет, что качество судебного решения в России,

крайне низкое и в ряде случаев «ангажированное». Судьи наши (по личному опыту знаю) не только не знают законодательство, но и читать не умеют, даже нормативные акты Президента России, так что к чему придраться можно будет найти практически наверняка.

И в этой ситуации история со столь желанным переходом актива ТОАЗ под Мазепина может стоить России очень серьёзных политических проблем. Нет, они всё равно рано или поздно возникнут (как и было отмечено в исходном материале от «Русского Демиурга»), но стоит ли их специально ускорять именно в этом деле именно сейчас?

Россия подошла к очень серьёзному моменту. Нам нужно постепенно выходить из мировой долларовой (Бреттон-Вудской) системы. Хотя бы потому, что она начала очень серьёзно негативно влиять на внутреннюю политическую и экономическую ситуацию. Но делать это нужно крайне вдумчиво и осторожно и, самое главное, начинать с ситуации, в которой мы «белые и пушистые» и явно принуждаемы внешними, непреодолимой силы обстоятельствами. Является ли ситуация с «Тольяттиазотом» таковой? Большой вопрос.