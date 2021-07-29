Красивая сестра Димы Билана разделась на Мальдивах

Сестра Димы Билана тоже певица

Кто бы мог подумать, что и младшая сестра Димы Билана пойдёт по его стопам и станет певицей.

Артистка недавно выпустила два дебютных клипа, сейчас готовит к релизу новый хит. В перерыве между работой в студии Аня решила отпраздновать свой 26-ой день рождения на Мальдивах. Такой подарок ей сделал ее брат Дима.

Брат подарил Ане поездку на курорт

-Я решил сделать для своей любимой сестренки Ани приятный сюрприз на день рождения и отправить ее удивительное райское место - на Мальдивы,-рассказал kp.ru Дима Билан.

-Организовал всё тайком, никому не сказав, продумал все до мелочей! За ней приехало такси и повезло в аэропорт, она даже не знала, куда едет. Даже не знала, что улетает, все было как в сказке!-делится с «Комсомолкой» Билан.

-Я обожаю делать сюрпризы, особенно для близких, и видеть эти фантастические эмоции. Я от них сам заряжаюсь!

Девушка отдыхает на Мальдивах

Аня там кайфует, снимает контент для своих соцсетей, меняет наряды, звонит счастливая, на седьмом небе от счастья.

Тем временем Аня Белан (настоящая фамилия Димы именно Белан, со второй буквой «е»-Ред.) из скромной девочки превратилась в сексуальную красотку, которая сражает своей красотой многих представителей мужского пола.

Судя по жарким фото в бикини, поклонников Ани можно понять. У сестры Билана весьма эффектные формы.

У сестры Билана весьма эффектные формы.

-Какая красавица! -пишут Ане в комментариях фанаты. - А девушка созрела, так и хочется сказать.

Но пока Аня после расставания со своим парнем, с которым встречалась во время своей учебы в Америке, не стремится заводить новые отношения. Девушка погружена в творчество, готовит первый сольный альбом.