Цифровые технологии и хоккей с мячом с помощью технологии AR: что представит Хабаровский край на «Улице Дальнего Востока»

Выставка регионов пройдет в рамках Восточного экономического форума

На VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, пройдет выставка «Улица Дальнего Востока». На ней представят экспозиции все одиннадцать субъектов Дальнего Востока, в том числе Хабаровский край. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

- Восточный экономический форум – важный инструмент развития Дальнего Востока. Это возможность для регионов представить свой потенциал инвесторам, туристам, экономистам – участникам и гостям Форума. Если говорить о Хабаровском крае, то по темпам роста инвестиций регион занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока. Основные направления экономики края будут представлены на «Улице Дальнего Востока». Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом, – отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

По словам врио губернатора Михаила Дегтярева, для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами.

- Мы полноценно стараемся задействовать такие площадки, как ВЭФ, для диалога с инвесторами, лично обсуждая перспективы совместной работы. Инфраструктура взаимодействия с бизнесом у нас выстроена в режиме «одного окна». Запущен новый портал для инвесторов, с помощью которого можно удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации. Привлечение инвестиций еще и важная социальная задача. Пополняя доходную базу региональной казны, мы стараемся увеличивать социальные расходы, – рассказал Михаил Дегтярев.

«Будущее сегодня» – такое название выбрал регион для своего павильона. Сама экспозиция будет выглядеть, как микросхема: объекты на ее территории будут объединены световыми линиями, повторяющими соответствующий рисунок. «Живые стены» вокруг главного модуля будут символизировать объединение деятельности человека и природы. Общий вид павильона будет напоминать экопарк будущего, в котором современные технологии вписаны в местный ландшафт.

Участников и гостей Форума познакомят с ведущими достижениями края в зоне экопарка «Технопарк». В частности, с помощью приложения можно будет узнать о ключевых объектах региона.

Внутри павильона будут представлены самые современные наработки региона в области высоких технологий, которые можно будет подробнее изучить через видеопрезентацию.

Так, бизнес-перспективы представят в зоне «Флагманские проекты Хабаровского края». В данном пространстве расположат ниши с макетами крупных бизнес-проектов региона, направленных на реализацию интересных идей. Также Хабаровский край расскажет гостям о ключевых инвестиционных проектах с помощью цифровой библиотеки. Здесь также будут применяться новые технологии: современная анимация и 3D-визуализация объектов.

В экспозиции особую роль отвели социальным программам. Посетитель сможет узнать подробнее о мерах поддержки и увидеть их результаты через истории конкретных людей разных профессии и социальных групп.

В зоне «Спорт» можно будет поиграть в хоккей с мячом, так как Хабаровский край является ведущим регионом на Дальнем Востоке в данном виде спорта. Здесь гости смогут погрузиться в игровой процесс с использованием технологий AR: с помощью специального приложения забить мяч сопернику и не пропустить самому.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта 2–7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.