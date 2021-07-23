Если подорвал здоровье на работе: чем поможет государство

Фонд соцстраха с 2015 года запустил пилотный проект по ранней и комплексной реабилитации пострадавших в России. Фото: Shutterstock

Все о пособиях для семей с детьми за счет средств ФСС, социальных услугах для людей с инвалидностью, а также о больничных для взрослых и по уходу за детьми читайте в ежедневных номерах «КП» за 4, 11 июня, 2 июля с. г. соответственно и в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru.

«Социальный навигатор»: ваш надежный ориентир

Большинство из нас работает по трудовым договорам. А это значит, что мы застрахованы от несчастных случаев на работе (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Работодатели ежемесячно отчисляют страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ). И в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему: от денежных выплат до оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. В то же время приоритетным направлением во всем мире и в нашей стране сейчас признается профилактика трудовых травм и профзаболеваний. Для этого Фонд соцстраха также предпринимает ряд мер.

Чтобы получить надежный ориентир с достоверной информацией о господдержке для тех, кто повредил здоровье на работе, эксперты советуют воспользоваться современным цифровым сервисом: скачать бесплатное приложение «Социальный навигатор». Его разработали специалисты ФСС РФ. «Социальный навигатор» можно скачать в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store на устройства с операционными системами iOS и Android.

В меню приложения вы найдете перечень жизненных ситуаций. Среди них - «Несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания». В этой категории можно узнать, в частности, о единовременной и ежемесячной страховых выплатах: кому и в каких случаях полагаются такие выплаты, каков порядок их получения. Если кликнуть раздел «Реабилитация», то в приложении откроется перечень других мер поддержки (кроме страховых выплат), на которые могут рассчитывать пострадавшие от трудовых травм и профзаболеваний. В каждом из этих пунктов - подробности о порядке получения того или иного вида господдержки.

КСТАТИ

С помощью «Социального навигатора» также можно отправить обращение или жалобу в Фонд соцстраха. Для этого предусмотрена электронная форма. После регистрации вам будет предложен список тем.

Кроме того, в «Социальном навигаторе» есть все сведения о горячей линии ФСС с кнопкой быстрого набора номера кол-центра. А также тематики вопросов, чтобы быстрее сориентировать специалиста.

НА ЗАМЕТКУ

Документы можно подать одним из трех способов по своему выбору: в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, через МФЦ или через портал госуслуг. Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается региональным отделением Фонда не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов (их заверенных копий).

КОШЕЛЕК

Как получить страховые выплаты

Если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую утрату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему назначаются единовременная и ежемесячная страховые выплаты, а также дополнительные виды медицинской и социальной реабилитации, указанные в ПРП (программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания). Для их получения по законодательству нужен такой набор документов:

• заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

• акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

• справка (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

• заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

• копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

• извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления).

ВАЖНО

Для каждой из мер поддержки есть свои условия и порядок получения. В частности, соответствующие государственные услуги могут быть предоставлены, если они предусмотрены программой реабилитации пострадавшего (ПРП). Все подробности вы найдете в приложении «Социальный навигатор».

На что можно рассчитывать: полный список Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БУДЬ В КУРСЕ

ЧП на предприятии, в офисе или в командировке: оформляем правильно

Чтобы повреждение здоровья было признано трудовой травмой (точное название в законе - «несчастный случай на производстве», даже если дело было в офисе или в командировке), ЧП должно быть правильно оформлено. Как это сделать грамотно, чтобы впоследствии пострадавший работник мог получить положенные гарантии и компенсации, поясняют специалисты ФСС РФ.

1 Если при исполнении трудовых обязанностей произошло ЧП, в результате которого повреждено здоровье, то первым делом нужно известить о случившемся непосредственного руководителя пострадавшего работника.

2 Работодатель обязан организовать оказание первой помощи и доставить пострадавшего в больницу. Если вы обращаетесь в больницу сами, необходимо сообщить врачу, что травма произошла в результате несчастного случая на производстве.

3 Работодатель должен создать комиссию по расследованию несчастного случая на производстве не менее чем из трех человек. При расследовании групповых, тяжелых и смертельных случаев в состав комиссии включается также представитель Фонда социального страхования. Как правило, комиссию по расследованию тяжелого, смертельного или группового несчастного случая на производстве возглавляет государственный инспектор по труду.

4 Если несчастный случай произошел по вине пострадавшего, комиссия определяет степень его вины на основе свидетельских показаний, результатов экспертиз и деталей происшествия.

5 По итогам расследования комиссия выносит решение о связи несчастного случая с производством и оформляет акт по форме Н-1, который позволяет пострадавшему претендовать на обеспечение по страхованию.

Если полученная травма имеет легкую степень тяжести, акт о несчастном случае на производстве оформляется в течение трех дней. В случае тяжелой травмы с момента инцидента до оформления акта должно пройти не более 15 дней (по решению комиссии срок расследования несчастного случая на производстве может быть продлен).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Восстанавливаем здоровье в санатории

Уточним: речь идет не просто об отдыхе. Санаторно-курортные путевки за счет средств ФСС РФ предоставляются именно для реабилитации после производственных травм и профессиональных заболеваний по их прямым последствиям. То есть это полноценное санаторно-курортное лечение для тех, кто подорвал здоровье при исполнении трудовых обязанностей.

Обратите внимание: работающим гражданам, пострадавшим на производстве, для прохождения такого лечения предоставляется дополнительный отпуск сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.

Чтобы получить санаторно-курортную путевку, можно обратиться за такой госуслугой тремя способами:

• в Фонд социального страхования;

• через МФЦ;

• через портал госуслуг.

Понадобится такой набор документов:

• паспорт;

• программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП), где указана рекомендация санаторно-курортного лечения (напомним, ПРП оформляется в учреждении медико-социальной экспертизы);

• медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного лица медицинских показаний к определенному курсу санаторно-курортного лечения;

• заявление о предоставлении санаторно-курортного лечения.

Решение о предоставлении госуслуги принимается в течение 10 дней после подачи необходимого комплекта документов. В состав госуслуги входят:

• оплата расходов на лечение для застрахованного лица (то есть пострадавшего от трудовой травмы или профзаболевания);

• оплата расходов на проживание самого застрахованного и сопровождающего его лица (если необходимость сопровождения обусловлена состоянием здоровья и предусмотрена программой реабилитации пострадавшего);

• оплата питания для застрахованного и сопровождающего его лица.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

Как работает СоцПИН

Социальный персональный информационный навигатор (СоцПИН) для лиц, пострадавших на производстве, действует сегодня уже в 41 регионе страны.

По сути это персональный план, который специалисты Фонда направляют человеку, пострадавшему на производстве. В уведомлении указываются виды технических средств реабилитации, которые положены пострадавшему по ПРП, их количество, сроки обеспечения или замены после окончания срока пользования, а также контактные данные ответственного работника регионального отделения ФСС РФ.

Человек выбирает, каким способом ему удобнее получать оповещения от Фонда: через СМС-сообщение, электронную почту, телефон или почтовую связь. Именно в такой форме его потом информируют о дальнейших шагах.

В ТЕМУ

Реабилитация стартует с больничной койки

Традиционно система реабилитации работников, пострадавших от трудовых травм, в нашей стране начиналась уже после окончания основного курса лечения. Между тем мировые лидеры по восстановлению здоровья таких пациентов подчеркивают: если начинать реабилитацию при первой же возможности, как только человек придет в себя на больничной койке, потенциал для возвращения к полноценной жизни и к труду возрастает в 1,5 - 2 и более раз!

Исходя из этого, Фонд соцстраха с 2015 года запустил пилотный проект по ранней и комплексной реабилитации пострадавших в России. Если человек получил тяжелую производственную травму и попал в больницу, врачебная комиссия стационара может принять решение о направлении данного пациента непосредственно в центр реабилитации ФСС РФ.

Комплексный подход к реабилитации подразумевает ее непрерывность, подчеркивают в Фонде: пострадавшему работнику постоянно оказывают поддержку, он системно проходит курсы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации за счет средств соцстраха. При этом и психологическое состояние, и эффект восстановления организма в целом значительно улучшаются, если у человека есть постоянный сопровождающий, грамотный специалист - посредник для общения с различными инстанциями. Такие помощники появились в нашей стране благодаря еще одному проекту ФСС - службе реабилитационного менеджмента. Реабилитационные менеджеры - это полноценные помощники, которые сопровождают человека начиная с его пребывания в больнице после травмы и заканчивая возвращением к труду, включая при необходимости переобучение.

ПРОГРЕСС В ПОМОЩЬ

Для возвращения к труду - протезы нового поколения

Кроме общеукрепляющих мер для здоровья в ряде случаев пострадавшим от трудовых травм требуются протезы.

- Если при исполнении трудовых обязанностей происходит несчастный случай, в результате которого человек остается без ноги или руки, необходимо помочь ему вернуться в общество, научить не только обслуживать себя, но и продолжать работать, оставаться в профессии, - поясняют в ФСС. - Поэтому Фонд при определенных условиях обеспечивает таких пострадавших современными дорогостоящими протезами.

Для обеспечения протезами нового поколения нужно пройти такие этапы:

• обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ), где с последующим контролем главным и Федеральным бюро МСЭ будет разработана ПРП (программа реабилитации пострадавшего);

• в ПРП указывается, какие протезы необходимы пострадавшему для реабилитации с учетом его образа жизни и работы;

• затем на основании назначений, предусмотренных в ПРП, человек обращается с заявлением о предоставлении протеза в территориальное подразделение ФСС РФ по месту жительства. Можно обратиться как напрямую в отделение Фонда, так и через МФЦ или портал госуслуг.