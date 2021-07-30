Человечество поглупеет если вовремя не привьется

Чтобы не поглупеть, нужно привиться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Необратимое снижение интеллекта наблюдается у тех, кто переболел Covid-19. К такому сенсационному выводу пришла группа британских ученых, опубликовавшая свое исследование в авторитетном журнале Lancet. Причем степень утраты умственных способностей зависит от тяжести заболевания. Например, у людей, перенесших процедуру искусственной вентиляции легких, ухудшение когнитивных способностей составило около 7 баллов IQ, что соответствует снижению производительности мозга при старении на 10 лет. Поглупеет ли человечество, учитывая, что сотни миллионов людей уже переболели, а пандемии конца не видно? С этой темы начался разговор в эфире программы “Антиковид” на Радио “Комсомольская правда” в котором принял участие вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Юрьевич Волчков.

ПОЧЕМУ СТРАДАЕТ МОЗГ

- Павел Юрьевич, действительно ли люди глупеют после ковида?

- Когда меня спрашивают по поводу ковида, то в большинстве случаев хотят услышать простой ответ на сложный вопрос. Обычно это невозможно. Но в данном конкретном случае я могу однозначно ответить: да, глупеют. Давайте поясню, что я имею в виду. Дело в том, что вирус, инфицируя разные клетки, приводит их к гибели. Но большинство органов так или иначе могут восстанавливаться. А вот наш мозг, к сожалению, такой способностью почти не обладает. Там восстановление в основном осуществляется за счет того, что оставшиеся в живых нейроны образуют новые контактов между собой и компенсируют функции, которые обеспечивали умершие нейроны. Чем больше нейронов погибнет, тем серьезней ущерб для той или иной функции центральной нервной системы.

- Но мы же можем за счет образования новых нейронных связей этот процесс повернуть вспять?

- Можем, но опять же, в зависимости от степени поражения. Если незначительная доля нейронов погибла, то мы либо не заметим этой дисфункции, либо легко ее заместим. Но если уровень поражения достиг значимых значений – 5-10 процентов, то восстановить такую функцию утраченных нейронов достаточно сложно. Британцы выявили, что переболевшие потеряли большой объем памяти, и - что хуже - аналитические способности.

ПОМОГАЮТ СПОРТЗАЛ И МАТЕМАТИКА

- Наша читательница пишет: «Дважды уже привилась “Спутником” и после второй прививки у меня прошло полтора месяца, а симптомы апатии и дремоты сохраняются. Вы можете это как-то прокомментировать?

- Я сам переболел и вчера вакцинировался. Дремота и апатия у меня возникают обычно по вечерам, ближе к ночи, когда я сильно утомляюсь на работе. Ничего подобного я на самом деле не наблюдал у вакцинировавшихся. Но видел такие симптомы у переболевших. Люди, которые перенесли ковид, опять же, в зависимости от степени повреждений, действительно, испытывают физическую слабость. Им очень сложно вернуться к нормальной жизни – к тому статусу, в каком они были до болезни.

- Тут возникает извечный русский вопрос: что делать?

- Во-первых, нужно вакцинироваться, чтобы это с вами не произошло. Во-вторых, если вы все-таки заболели и у вас подобные симптомы, то надо действовать в зависимости от степени повреждений. Когда у вас меньше 25% легких было поражено, это относительно незначительные поражения. Чтобы побороть слабость вам нужно постараться вернуться в спортзал, к физическим упражнениям. Звучит банально, но это работает. Если у вас повреждения достаточно серьезные, к сожалению, система здравоохранения каких-то хороших методов восстановления не имеет. Есть отдельные подходы, чтобы восстанавливать функции повреждения легких. К сожалению, восстановить деятельность центральной нервной системы наиболее проблематично. Тут примерно те же самые рекомендации, которые дают при старческой деменции. Это прежде всего, конечно, упражнения для центральной нервной системы. То есть, вашим мозгом надо начать пользоваться гораздо активнее, нагружать его

- Кроссворды, математические задачки...

- Главное, не рутинные задачи. Как только вы понимаете, что это начинает даваться легко, вы должны переключаться на другие задачи.

КАК “ДЕЛЬТА” НАУЧИЛАСЬ ДОСТАВАТЬ МОЛОДЫХ

- Британские ученые обозначили новую категорию людей, уязвимую для Covid-19. Это здоровые люди около 40 лет, которые решили не вакцинироваться. С чем это связано, ведь раньше коронавирус косил в первую очередь пожилых людей?

- Действительно тяжелое течение заболевания начинает смещаться ближе к более ранним возрастам. Почему? Потому что вирус эволюционирует, он становится более быстрым, то есть он и быстрее передается в популяции, и гораздо быстрее распространяется внутри организма от клетки к клетке. Дело в том, что при первичной инфекции есть определенный промежуток от начала инфекции до того момента, когда иммунная система начнет давать отпор. Если у вас вирус медленный, например, уханьский вариант, то он обычно не успевал далеко распространиться, разве что у вас ослабленная иммунная система. Это как раз случай пожилых пациентов, людей с хроническими заболеваниями. Но сейчас “Дельта”-вариант - стал гораздо быстрее по сравнению с уханьским штаммом. А иммунной системе на развитие адаптивного иммунитета по-прежнему требуется 7-9 дней. Поэтому те люди, которые раньше уханьский вирус в 40 лет переносили относительно легко, к сожалению, получают от “Дельты” более тяжелые поражения.

- А может так случиться, что при появлении новых разновидностей коронавируса вакцины вообще станут неэффективны? И что тогда будет?

-. Для того, чтобы это произошло, нужно огромное количество мутаций, например, в том же S-белке. В случае с «Дельтой» в S-белке мы видим от 15 до 20 мутаций. Но этого количества мутаций недостаточно. От части антител, которые могли бы нейтрализовать этот вирус, действительно вирусу удается уходить, но увернуться в целом от выработанного иммунитета “Дельте” не удается. О том, что прорыв в эволюции вируса случился, мы узнаем по валу вторичных инфекций. Сейчас повторные случаи наблюдаются, но это достаточно низкий процент.

ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ УХАНЬСКОГО ШТАММА ОТ ВИРУСОВ-МУТАНТОВ?

- Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что даже привитые люди могут переносить штамма «Дельта». Как это понимать? Вакцина не работает?

- Дело в том, что все вакцины сделаны на основе исходного S-белка, который выделен из уханьского коронавируса. Каждая мутация отличает этот конкретный штамм от своего предка. Таким образом, получается дерево, где основание ствола – исходный уханьский предок, а дальше идут веточки - те самые «Лямбда», «Дельта», «Гамма» и т.д., все штаммы вируса, которые сейчас актуальны. И чем дольше идет пандемия, тем выше становится дерево и больше на нем веток. Вирусы до некоторой степени сейчас конкурируют за нас как за ресурс, потому что именно в нас они живут и в нас они размножаются. В начале пандемии конкуренции почти не было. То есть фактически любой человек для них был такой замечательной новой планетой, которую они могли колонизировать. Но чем дальше они продвигаются, тем меньше свободных планет, и больше тех, где вирус побывал, планета поборолась, вытеснила вирус и создала систему противовирусной обороны.

- Под планетой вы подразумеваете организм человека, который переболел?

- Да. На данный момент иммунитет, который сформировался к стволу дерева, то есть к уханьскому коронавирусу, действительно стойкий. Но традиционного уханьского штамма как такового уже и нет.

- Вы не ответили - так действует вакцина или нет?

- Вакцина действует. Вы просто хотите простой ответ на сложный вопрос. Все зависит от дозы вируса, которую вы схватили, от времени, когда вы вакцинировались. Если вы прошли по коридору и получили небольшую вирусную нагрузку, то ничего не случится. Если концентрация большая, то вирус преодолеет ваш иммунитет, вызовет более тяжелую клинику. Чаще всего это бывает в ситуации с близкими родственниками, когда мы, зная, что человек инфицирован, продолжаем с ним контактировать. Мать все равно будет ухаживать за ребенком, даже если он болен. В больших концентрациях это приведет к болезни, если дозы совсем большие, то к тяжелой болезни. Есть еще один параметр - «возраст». К сожалению, у пожилых иммунный ответ будет гораздо хуже вырабатываться на новые вакцины. Именно поэтому те самые 90+ процентов эффективности, изначально заявленные для исходных вакцин (Pfizer, Moderna, «Спутник») – это, к сожалению, среднее значение по больнице. То есть это среднее для всего возрастного диапазона от 18 до 60 лет. Безусловно, у молодых людей будет гораздо большая эффективность защиты, чем у более пожилых. Я назвал только два параметра, а их очень много. На самом деле главное, что делает вакцина, она создает нам систему ПВО. Фактически мы учимся распознавать вирус не через 7-9 дней, как при первичной инфекции, а с первых часов, выходя на максимум иммунного ответа в течение 2-3 дней. А у непривитых вообще нет системы быстрого иммунного ответа. В этом и есть разница между ними и вакцинированными людьми.