Профессор Анча Баранова: Люди могут попадать в больницу после прививки от коронавируса. Но вакцина тут ни при чем!

После вакцинации организм где-то 2-3 недель находится в несколько разбалансированном состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Можно ли рожать детей в период пандемии, не опасаясь, что коронавирус повлияет на их умственное или физическое развитие? Правда ли, что после вакцинации люди косяками попадают в больницу с обострением хронических заболеваний? Какая вакцина больше подходит пожилым?

Эти и другие вопросы наши читатели прислали в эфир программ “Война и мир” на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM), куда в качестве гостя мы пригласили доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анчу Баранову. Сегодня мы публикуем ответы известного специалиста по коронавирусу на вопросы читателей.

Зачатие во время пандемии это плохо?

- Анча, пандемия заставила нас изменить множество планов, но есть вещи, которые невозможно откладывать на потом. Зачатие во время коронавируса и после - опасно для потомств или нет?

- Вообще, у человека всегда идет отбор даже внутри организма. Даже в ситуации, когда человек здоров, есть много сперматозоидов и есть яйцеклетка. И только самый лучший сперматозоид добегает до яйцеклетки и ее оплодотворяет. И когда кто-то из нас заболеет мягкой формой коронавируса (если вы заболеете тяжело, вам будет не до размножения) эта схема не изменится. Да, какие-то эффекты наблюдаются, прежде всего у мужчин. У них страдает сперматогенез (развитие мужских половых клеток), но поскольку сперматозоидов у нас очень много, то не все они страдают одинаково. Если какому-то из них так сильно повезло и он успел добежать до яйцеклетки, то это по определению хороший, качественный сперматозоид.

- То есть это не означает, что дети зачатые “под коронавирусом”, будут менее качественными?

- Нет, конечно! Возможно, просто будет меньше зачатий на единицу времени. Мы видим снижение рождаемости в странах, которые перенесли коронавирусную эпидемию. Например, в США. Но я думаю, что это все же не связано с ухудшением качества клеток, которые образуют эмбрион. Скорее, включаются различные социальные факторы. Мы испытываем тревожность, неопределенность, люди долгое время не понимали, что вообще будет завтра, некоторые потеряли работу... Это не самое лучшее время для планирования беременности. Думаю, поэтому мы не увидели какое-то количество рожденных детей. Но это пока не связано с биологией.

- Вопрос слушателя: женщина 70 лет, сделан укол против остеопороза, который надо повторять каждые полгода. И одновременно ей предстоит ревакцинация. Как разнести эти две процедуры?

- По таким ситуациям, когда люди получают различные биологические препараты, антитела и так далее, международные организации врачей уже сделали рекомендации. Есть предписания, каким образом вводится тот или иной препарат. В частности, по остеопорозу есть разные препараты, при некоторых из них вообще не делается никаких промежутков с ревакцинацией или вакцинацией. По некоторым из них делается разнесение по срокам в один месяц. Врач должен знать об этих рекомендациях. Если подойти наиболее безопасным образом, как написано в рекомендациях, то промежуток между процедурами – месяц. Вы точно попадете в супербезопасный правильный промежуток.

Миф о том, что вакцинация обостряет хронические болезни

- Вопрос от Алексея: вы говорили, что незначительные побочные явления возникают в момент приема вакцины. Но меня и всех моих знакомых, которые не вакцинируются, гораздо больше волнует другое. Ходят слухи, что после вакцины в больницу попадает огромное количество людей с обострением хронических болячек, в том числе, попадают пациенты с онкологией и т.д. Вот это в первую очередь останавливает людей.

- Это очень популярная теория, которая к счастью, вообще никак не опирается на реальность. Но людей крайне трудно в этом переубедить. Я буквально каждый день смотрю всю научную литературу по вопросу ковида, специально занималась вопросом онкологии после вакцинации и после натурального ковида тоже. Так вот, у нас практически нет статей на эту тему. И вовсе не потому, что это замалчивается! Поверьте, врачам и ученым о таких интересных случаях рассказать было бы очень интересно, такое открытие здорово поможет сделать карьеру. Но если о таких случаях не рассказывают, значит, их просто нет. А вот обратные примеры есть. Я увидела три очень интересных случая, когда у двух пациентов после натурального ковида и у одного после вакцинации – лимфома спонтанно подверглась регрессии.

- Но это же может быть просто случайность, совпадение?

- Разумеется, это отдельные случаи. Я этот пример привела для иллюстрации того, что ученые специально выискивают даже такие вот редкие случаи и о них сообщают. Если бы у нас сейчас все больницы массово были завалены людьми, у которых после вакцинации обострились хронические патологии, а тем более, онкология - ученые бы узнали об этом немедленно. Кстати, как раз после натурального ковида – да, бывает, что хронические патологии обостряются. Но это опять же не онкология, страдает панкреатическая функция поджелудочной железы, обостряются заболевания печени, почек – они дают сбой просто из-за серьезной вирусной нагрузки.

- А после вакцинации такого не происходит?

- Нет. Единственное, что может людей вводить в заблуждение, так это то что после вакцинации организм где-то 2-3 недель находится в несколько разбалансированном состоянии. Иногда это подталкивает людей к тому, чтобы пройти обследование. А вы знаете, что нет здоровых людей, есть недообследованные. Если человек (особенно в пожилом возрасте) проходит обследование по какому-то вопросу, существуют шансы, что ходе этой процедуры найдется какая-то патология, которая потребует или дополнительного изучения или дальнейшей госпитализации. Но это реально не связано с самой вакцинацией.

Что лучше - “Спутник” или “КовиВак?

- Можно ли прививаться тем, у кого был в детстве анафилактический шок?

- Можно. Но вы должны это делать не в торговом центре, а в каком-то медучреждении. Вероятность того, что у вас повторится анафилактический шок, небольшая, но просто врачи должны об этом знать. Тогда, если вы начнете задыхаться, вы получите инъекцию, которая прекратит этот процесс и все будет хорошо.

- Какая вакцина лучше при хронических заболеваниях?

- У нас вообще есть “КовиВак” и “Спутник V”. Я сейчас советую всем не гоняться за вакцинами, которые вам недоступны, а взять ту вакцину, которая есть прямо сейчас, а в подавляющем большинстве это “Спутник”.

- Еще вопрос читателя: “Существует мнение, что вакцина “КовиВак” переносится легче, чем “Спутник”. Так ли это? Мне - 75”.

- Если вам за 60, то вы “КовиВак” как раз и не можете получить. Правда, это никак не связано с особенностями самого КовиВака, просто потому, что он был испытан в возрастной группе до 60 лет и для этой группы одобрен. Так что можете себя этим вопросом и не мучить.

- Вопрос от Эльмиры из Москвы: мы с мужем планируем беременность и стоим перед дилеммой – вакцинироваться или нет? Врачи-гинекологи ничего не говорят, они ничего не гарантируют, а медотвод не дают. Что посоветуете?

- Это прекрасный вопрос! Вам не нужен медотвод, наоборот, нужно прямо сейчас привиться, чтобы вы в состояние беременности уже вошли вакцинированной. То есть, чтобы вам во время беременности коронавирус был не страшен. Потому что мы знаем, что беременные от дельта-варианта, который сейчас активно распространяется, страдают достаточно сильно, а лечить их практически ничем невозможно. Заболеть коронавирусом - это состояние, которое реально подрывает здоровье матери во время беременности. Но если все время беременности у вас будут высокие антитела, они защитят вас и вашего будущего ребенка тоже. При этом, сама вакцина совершенно точно не влияет на репродуктивную функцию ни у мужчин, ни у женщин. Так что, пожалуйста, на этот счет не волнуйтесь.

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