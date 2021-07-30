У каких детей чаще развиваются осложнения после ковида, рассказал врач-инфекционист

Доля малышей и подростков, страдающих от постковида, пока не известна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 8-10% всей заболеваемости ковидом в нашей стране приходится на подрастающее поколение. При этом чаще всего по статистике заражаются подростки 14-17 лет, рассказал журналистам замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. В СМИ появились пугающие экспертные оценки: почти у трети перенесших инфекцию детей развиваются осложнения. Среди них болезни сердца, почек, головного мозга, пищеварительной системы. Почему несовершеннолетних пациентов так часто настигает постковид, если известно, что дети переносят саму болезнь гораздо легче взрослых? Кто в группе повышенного риска? Об этом мы спросили у директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Георгия Викулова.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Сообщение об угрозе постковида у трети переболевших детей выглядит явным преувеличением, считает эксперт.

- На сегодня нет никаких опубликованных исследований, достоверных репрезентативных рассчетов, подтверждающих такие цифры. Масштабы постковидных осложнений у детей в принципе неизвестны, поэтому назвать даже примерную долю я не могу, - поясняет доктор Викулов. - Очень многое зависит в первую очередь от тяжести течения болезни - в зависимости от нее могут быть разные последствия. При малосимптомной форме заболевания, когда нет вообще никаких клинических проявлений ковида - а мы знаем, что именно так переносят инфекцию большинство детей - говорить о последствиях в 30% случаев, очевидно, избыточно.

В то же время уже точно известно, кто из несовершеннолетних входит в группы повышенного риска ковидных осложнений. Преимущественно у этих же детей развивается и постковид, отмечает врач. Основные факторы риска такие:

- ожирение,

- сахарный диабет,

- онкологические заболевания,

- первичные (генетически обусловленные) иммунодефициты,

- любые недавно проведенные хирургические вмешательства, включая кардиохирургические,

- иммуносупрессивная терапия (то есть подавляющая иммунитет) при различных заболеваниях, трансплантации органов.

«Отдельно я бы выделил детей и подростков, страдающих бронхиальной астмой, особенно тяжелого течения. У них тоже существенно повышен риск осложнений COVID-19», - добавляет Георгий Викулов.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Конечно же, маме и папе хочется максимально подстраховаться, убедиться, что ковид не нанес серьезного удара здоровью ребенка. Может, после выздоровления нужно обязательно пройти полное профилактическое обследование?

- Необходимость обследований, как и лечения, должен определить врач. От того, что вы будете паниковать, нагнетать, самостоятельно побежите сдавать какие-то анализы, лучше точно не будет, - предупреждает доктор Викулов. - Врач на приеме осматривает пациента, учитывает, насколько тяжело протекала болезнь, какие симптомы сохраняются. После этого принимается решение: есть ли медпоказания для обследования.

Гипердиагностика, то есть анализы и инструментальные исследования (УЗИ, МРТ и т.д.) без реальной необходимости только навредит, подчеркивают эксперты. После выздоровления ребенка живите нормальной жизнью, не зацикливаясь на поиске осложнений, если для этого нет предпосылок, советует Георгий Викулов.

- Неполадки в организме порой бывают скрытыми и проявляются со временем - на какие симптомы действительно стоит обращать внимание родителям?

- Поводом для пристального внимания и последующего обращения к врачу могут быть такие признаки:

* заметные изменения поведения, успеваемости (это могут быть признаки когнитивных нарушений после ковида. - Ред.),

* часто повторяющиеся респираторные симптомы (насморк, чихание, кашель),

* повышение температуры тела,

* любые конкретные жалобы ребенка на самочувствие.

Почему дети переносят ковид легче, чем взрослые

Точного ответа на сегодня у врачей и ученых нет. Есть несколько гипотез.

1. У детей менее активно, чем у взрослых, работает так называемый рецептор ангиотензинпревращающего фермента-2. Это «входные ворота», через которые коронавирус проникает внутрь человеческих клеток, чтобы запустить производство своих копий.

2. В детском возрасте проводится вакцинация от многих инфекций, в том числе живыми вакцинами (например, от полиомиелита). Благодаря этому у подрастающего поколения более высокая неспецифическая защита от любых болезнетворных вирусов и бактерий.

3. У детей более молодые и здоровые кровеносные сосуды. А многие осложнения ковида развиваются именно из-за воспаления стенок сосудов в разных органах. В детском возрасте такой риск снижен.